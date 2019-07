A Caserta la base operativa di una grossa frode informatica internazionale

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ignazio Riccio Sgominata dalle forze dell’ordine italiane e statunitensi un’organizzazione criminale. Arrestati tre nigeriani, un guineano e una donna delno Un’organizzazione criminale, con, è stata sgominata dalla polizia. Ad essere arrestati tre nigeriani e un guineano, mentre una donna di origini italiane è stata colpita dalla misura di obbligo di dimora nella città di residenza. L’ipotesi di reato è quella di associazione per delinquere finalizzata alla, un sistema noto come “spoofing”, indebito acquisto e utilizzo di carte di credito, ricettazione e altro. Un filo diretto tra Italia e Stati Uniti, con la regia occulta in due Comuni delno: Castel Volturno e Capodrise. Il gruppo di malviventi informatici acquisiva ingenti somme di denaro attraverso bonifici bancari, realizzati in maniera fraudolenta con carte ...

