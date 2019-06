agi

(Di domenica 30 giugno 2019) Unche in tre anni era riuscito a raccogliere tree mezzo da ignariè stato arrestato dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza su decreto emesso dalla Procura di La Spezia e convalidato dal Tribunale di Como. Il 25enne Alex Fodde è accusato diaggravata, esercizio abusivo dell'attività e autoriciclaggio. Le sue 'vittime' erano per lo piu' concentrate nel Nord Italia, in Svizzera e nel Principato di Monaco. L'operazione "Enfant Prodige" ha tratto origine da una segnalazione della Consob relativa a operazioni di abusivismo finanziario. Fodde si presentava come amministratore di un importante fondo di investimenti svizzero e millantava di aver raccolto in poco tempo da investitori di tutto il mondo 850di. Per rendere più credibile la sua storia, Fodde diffondeva false notizie sul web, ...

Agenzia_Italia : Truffa ai risparmiatori per 3,5 milioni di euro, falso broker in manette - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Truffa milionaria, arrestato sedicente broker Alex Fodde Spacciandosi per un broker finanziario… - infoitinterno : Si finge 'enfant prodige' della Finanza: 28enne truffa risparmiatori per milioni di euro -