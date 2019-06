Oroscopo Vergine | luglio | buona ripresa per i sentimenti

L'Oroscopo di domani 1° luglio - predizioni Ariete-Vergine : Marte cambia segno - Leone top : L'oroscopo di domani 1 luglio 2019 è già pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. Sotto analisi quest'oggi il primo giorno della prima settimana di luglio: curiosi di appurare chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sull'appoggio incondizionato dell'Astrologia? Come da titolo, in primo piano domina l'interessante transito astrale relativo a ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : Leone attraente - Vergine passionale : L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vede lo Scorpione in ripresa sul piano sentimentale, mentre l'Acquario dovrà superare alcune situazioni spiacevoli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Mercurio in aspetto favorevole potrete stringere interessanti legami. Nelle giornate di giovedì e venerdì potreste avere qualche impedimento a causa della posizione contrastante di ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : emozioni per Vergine - Bilancia serena : L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio prevede serenità in amore per lo Scorpione, mentre il Leone passerà delle giornate emozionanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio sul vostro segno vi aiuterà a realizzarvi in ambito lavorativo. Martedì e mercoledì saranno le giornate più fortunate per voi. Anche Luna sarà a vostro favore e questo potrebbe portarvi a nuove importanti ...

Oroscopo 4 luglio : intesa di coppia alle stelle per i Gemelli - imprevisti per la Vergine : Nella giornata di giovedì 4 luglio, molti segni zodiacali potrebbero avere dei problemi all'interno della loro relazione di coppia, come il Leone e il Toro. Al contrario la giornata di Gemelli sarà incentrata sull'amore. il lavoro segnerà la giornata dei nativi Vergine e Sagittario, mentre per Bilancia sarà una giornata in ripresa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 4 luglio 2019. Previsioni ...

L'Oroscopo di domani venerdì 28 giugno da Ariete a Vergine : ok Leone e torelli - Cancro giù : L'oroscopo di domani 28 giugno 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo venerdì di fine settimana. Dunque in primo piano le previsioni sul quinto giorno della corrente settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Bene, armiamoci di tanta curiosità ed iniziamo a dare voce alla buona Astrologia scegliendo i segni più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Vergine. Tra i sei appena citati ad ...

L'Oroscopo di domani 27 giugno : Gemelli sereno - Vergine riflessiva : Le combinazioni planetarie nelL'oroscopo di giovedì delineano uno scenario approfondito per ciascun segno zodiacale che si avvicina all'amore e alle opportunità lavorative. Di seguito le previsioni astrali di giovedì segno per segno. L'oroscopo di giovedì Ariete: sarete molto benevoli nei confronti delle persone che frequentate abitualmente. Venere in sestile con Luna scacciano via ogni tipo di tensione. Questa sensazione di benessere potrebbe ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 27 giugno : Cancro impetuoso - cambiamenti per Vergine : I transiti planetari incitano i simboli zodiacali in coppia ad approfondire le loro percezioni interiori, incanalando le energie positive delle previsioni astrologiche nel verso giusto. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì. L'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: le vostre azioni potrebbero essere impulsive per via di una quadratura di Sole e Luna che mette in contrasto le vostre emozioni con una volontà cosciente. Nuove e ...

Oroscopo estate Vergine : amore in risalita - interessanti risvolti con il vostro impiego : L'estate per i nativi sotto il segno della Vergine sarà caratterizzata principalmente dal lavoro, dove riuscirete ad ottenere degli importanti successi, anche se inizialmente il calo delle finanze potrebbe farsi sentire. Per quanto riguarda la vostra vita di coppia invece, siete in risalita rispetto alle giornate precedenti. La voglia di stare assieme al partner crescerà esponenzialmente, per poi esplodere verso il mese di agosto. Da tenere in ...

Oroscopo della prima settimana di luglio : Vergine - momento di definizione delle priorità : Le previsioni dell'Oroscopo non smettono mai di stupire e, a volte, deludere coloro che si affidano ad esse. Le notizie si rincorrono sempre, indistintamente dall'essere positive o negative e si soffermano di volta in volta su ognuno dei 12 segni zodiacali. Questa volta toccherà alla Vergine soffermarsi per definire al meglio le proprie priorità, mentre la Bilancia riuscirà ad ascoltare ciò che il suo cuore le dice. Amore, fortuna e lavoro ...

Oroscopo 15 luglio : Toro sottotono - Vergine stressata : La giornata di lunedì 15 luglio sarà decisamente negativa per l'Ariete, la Vergine e l'Acquario: questa negatività riguarderà perlopiù il fronte lavorativo. In rialzo, invece, le quotazioni del Leone, più intraprendente sul lavoro e decisamente molto più tranquillo nelle relazioni; bene anche i Gemelli, anche se dovranno faticare un po' prima di raggiungere gli obiettivi prefissati precedentemente. Bilancia incerta a livello pratico, Capricorno ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : Capricorno stacanovista - attriti lavorativi per Vergine : Nel weekend dal 29 al 30 giugno 2019, la Luna si sposterà dal Toro, dove staziona Urano, al segno dei Gemelli, dove sosta anche Venere. Mercurio sarà in Leone e Nettuno in Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare e il Sole si troveranno nel segno del Cancro. Toro concentrato Ariete: nervosi. Gli astri dissonanti in queste due giornate potrebbero rendere nervosi i nati del segno, ...

L'Oroscopo di domani mercoledì 26 giugno da Ariete a Vergine : buone notizie per il Leone : L'oroscopo di domani mercoledì 26 giugno 2019 prosegue in questa sede mettendo in risalto l'Astrologia sul terzo giorno della corrente settimana. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stata valutata la giornata del 26 giugno, non è così? Ebbene, ad avere ...

Oroscopo Vergine - luglio : soluzioni in amore - bene gli affari : Il mese di luglio sarà più positivo di quello precedente per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere infatti non è più in opposizione e la Vergine potrà trovare delle soluzioni. Anche in ambito lavorativo c’è un miglioramento, anche se i risultati a cui ambite potrebbero essere ancora lontani. Non sarà invece un mese semplice per il fisico, non mancheranno momenti di stress e nervosismo che si riverseranno anche sulla vostra salute ...

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 luglio : settimana top per Leone - imprevisti per Vergine : La settimana che va dal 1° al 7 luglio, sarà una delle migliori per l'Acquario per quanto riguarda l'amore. I nativi del Cancro godranno di un grande affiatamento di coppia, mentre Pesci sarà piuttosto triste durante la settimana. Sagittario avrà qualche problema di coppia, di contro per Leone sarà una settimana molto produttiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della prima settimana di luglio 2019. Previsioni Oroscopo ...