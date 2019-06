Karate | European Games 2019 | Luca Maresca si prende l’oro nei -67 kg! Angelo Crescenzo di

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel ciclismo su pista e nella boxe! Crescenzo e Maresca in semifinale nel Karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L’armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak 13.56 ciclismo SU pista – La Gran Bretagna (36 punti) prende il largo nella Madison femminile, piuttosto distanti Olanda (20 punti) e Italia (15 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Argento nell'inseguimento per Marta Cavalli! Crescenzo e Maresca in semifinale nel Karate : 12.50 GINNASTICA ARTISTICA – L'Ucraina si riprende subito la ribalta grazie al fuoriclasse Verniaiev che va in testa alla gara del cavallo con maniglie con 14.900 12.47 LOTTA – Nella categoria -87 kg bronzi per l'Ungheria con Lorincz che ha battuto 7-1 il croato Huklek e per la Polonia con Kulynycz che ha superato 7-1 il bielorusso ...

Karate - European Games 2019 : Angelo Crescenzo e Luca Maresca passano in semifinale : Seconda e ultima giornata di gare del Karate agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo le quattro medaglie conquistate ieri, arrivano altre buone notizie per l’Italia dalla Chizhovka Arena, visto che i due azzurri in gara oggi superano le fasi eliminatorie e approdano in semifinale, avendo così la certezza di salire sul podio. Nei -60 kg il campione del mondo in carica Angelo Crescenzo passa il turno come secondo nella propria pool. ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Argento nell'inseguimento per Marta Cavalli! Angelo Crescenzo in semifinale nel Karate : 12.20 karate – Maresca in vantaggio: 3-0 sul belga Rosiello 12.19 CICLISMO SU PISTA – E' Argento per Marta Cavalli! La bielorussa Sharakova conduce dall'inizio alla fine e chiude in 3'32″045. Stanchissima Marta Cavalli con 3'37″489, nettamente peggio rispetto alla qualificazione di stamani 12.18 CICLISMO SU ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata - l'Italia si gioca tutto! Finale nell'inseguimento per Marta Cavalli! Angelo Crescenzo in semifinale nel Karate : 10.41 karate – Così le semifinali della categoria -60 kg uomini: Crescenzo (Ita)-Kalnins (Lat), Farzaliyev (Aze)-Plakhutin (Rus) 10.40 karate – Arriva il pareggio che serve ad Angelo Crescenzo per conquistare la SEMIFinale! Finisce 0-0 con l'azero e l'azzurro chiude al secondo posto nel suo girone 10.35 karate – Angelo Crescenzo ...

Karate - European Games 2019 : Silvia Semeraro conquista l’oro! Viviana Bottaro d’argento - bronzo per Mattia Busato e Michele Martina : Un oro, un argento e due bronzi. Questo è il bottino dell’Italia nella prima giornata di gare del Karate agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri hanno saputo lasciare subito il segno alla Chizhovka Arena, confermandosi ai vertici delle rispettive categorie. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Partiamo dallo spettacolare trionfo di Silvia Semeraro nei -68 kg. L’azzurra conferma lo straordinario momento di forma e dopo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Semeraro d'oro nel Karate! Lamon in finale nel ciclismo. Canfora - Bottaro e Plebani d'argento! : 17.10 BOXE – In corso la finale della categoria -81 kg tra l'azero Alfonso Dominguez e il britannico Whittaker 17.08 KARATE – E' OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA Semeraro supera 5-1 la azera Zaretska e sale sul gradino più alto del podio 17.07 KARATE – Lo yuko per Semeraro: 5-1 17.07 KARATE – Yuko per Zaretska: ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Semeraro si giocano l'oro nel ciclismo su pista e nel Karate. Canfora - Bottaro e Plebani d'argento nella boxe - nel Karate e nel ciclismo su pista! : 17.00 ciclismo SU pista – Doppia vittoria olandese nel primo round della semifinale della Sprint maschile, Hoogland e Lavreysen superano il russo Dmitriev ed il polacco Rudyk e si avvicinano ad una nuova sfida per l'oro dopo quella andata in scena negli ultimi Mondiali. 16.58 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 3-3 nella ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Semeraro nel Karate. Canfora e Bottaro d'argento nella boxe e nel Karate! : 16.36 KARATE – Argento per Viviana Bottaro nella finale del Kata femminile. L'azzurra chiude con il punteggio di 26.14, ma la spagnola Sanchez totalizza 27.32 e si prende la medaglia d'oro. 16.32 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 1-1 nella finale per il bronzo con l'Ucraina. 16.30 boxe – Medaglia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel Karate. Canfora d'argento nella boxe - bronzo per Busato e Martina nel Karate! : 16.08 ciclismo SU pista – Si apre con gli ottavi di finale della Sprint femminile il programma pomeridiano, impegnata Miriam Vece che affronterà nello scontro ad eliminazione DIRETTA la russa Anastasiia Voinova. 16.06 KARATE – Che beffa per Michele Martina! L'azzurro stava disputando un ottimo incontro, ma sul 3-2 in favore ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel Karate. Canfora d'argento nella boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : 15.52 GINNASTICA ARTISTICA – Medaglia d'oro nell'all-around maschile per il russo David Belyavskiy (85.465), argento all'ucraino Oleg Verniaiev (84.632), bronzo per l'altro russo Vladislav Poliashov (84.464). L'italiano Nicolò Mozzato (79.098) termina in quindicesima posizione. 15.48 boxe – Comincia adesso al finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel Karate. Canfora d'argento nella boxe - Mattia Busato bronzo nel kata maschile! : 15.35 KARATE – SILVIA SEMERARO IN FINALE! L'azzurra sconfigge per 4-1 la svizzera Elena Quirici e affronterà l'azera Irina Zaretska per la medaglia d'oro nella categoria dei -68 kg femminili! 15.32 boxe – Medaglia d'argento per Assunta Canfora, decisione della giuria che premia la polacca Karolina Koszewska al termine di un ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l'oro nel ciclismo su pista - Bottaro nel Karate. Attesa per Assunta Canfora nella boxe : 14.52 TENNIS TAVOLO – La Germania è medaglia d'oro nella gara a squadre femminile, battuta la Romania per 3-0, decisivo il successo in quattro set di Xiaona Shan contro Daniela Dodean. 14.49 GINNASTICA ARTISTICA – Dopo la quarta rotazione della finale maschile è in testa l'ucraino Oleg Verniaiev (57.199) davanti al connazionale Petro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 29 giugno - Plebani in finale nell'inseguimento - Lamon nel chilometro! Bottaro per l'oro nel Kata - Busato per il bronzo. Karate : semifinale per Martina : 13.38 BEACH SOCCER – E' iniziata la finale per il 5° posto del torneo maschile tra Italia e Russia. 13.34 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziate la seconda rotazione maschile e la prima femminile delle finali all-around. 13.32 BADMINTON – Nella prima semifinale del singolare femminile la britannica Kirsty Gilmour ha battuto per 13-21 21-16 ...