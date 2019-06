Hakan Kurtaş è Deniz di Bitter Sweet | la dedica | “I cattivi ragazzi ti portano il

gossipetv

(Di domenica 30 giugno 2019)ha rapito il cuore dei telespettatoriè l’altro bellissimo di, il tanto chiacchieratoche, innamoratosi di Nazli, non si è reso conto per tanto tempo che il cuore della ragazza batteva solo e soltanto per Ferit, interpretato – come saprete senz’altro tutti e tutte – da … L'articolodi, la: “Itiil Paradiso” proviene da Gossip e Tv.

Troublemaker__x : Comunque se al posto di Özge ci fossi stata io sarei un po' morta ad ogni sguardo di Hakan Kurtas #bittersweet - xpeindremoi : RT @pandators: io non commento hakan kurtas perché non saprei più come commentarlo ho già detto tutto #bittersweet - pandators : io non commento hakan kurtas perché non saprei più come commentarlo ho già detto tutto #bittersweet -