Governo | giorni decisivi su procedura infrazione Ue e Autonomia

Giuseppe Conte - le strane manovre in Borsa : "Siamo vicini" - il Governo ha i giorni contati? : Le grandi imprese italiane non si fidano di questo governo, sono preoccupate dallo scontro continuo con la commissione europea e temono nuove ferite dallo spread nel 2019. Il giudizio è Contenuto all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci 2018 delle principali società quotate alla bor

Di Battista a Rousseau City Lab : “Non so se il Governo dura. Salvini provoca tutti i giorni - si berlusconizza sempre di più” : “Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni – ha concluso – E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l’interesse del Paese che quello privato di una forza politica”. Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva ...

Pd - Zingaretti : “Giorni difficili - ma ritrovata unità. Ora al lavoro per l’alternativa contro questo Governo” : Più che una pax interna ritrovata, una tregua, quasi di facciata. Ma tanto basta al segretario del Pd Nicola Zingaretti per rivendicare come il suo appello all’unità sia stato accolto, al termine di una Direzione nazionale dem che si è conclusa senza voto sulla relazione del segretario: “Sono state giornate difficili, ma siamo ancora qui per combattere la nostra battaglia contro questo governo. C’è stata una bella discussione, ...

I sette giorni che sconvolgeranno il Governo (ma forse non troppo) : sette giorni. sette giorni per mettere a fuoco lo stato di salute del governo. E tutte le sue opportunità di poter sopravvivere dopo il rovesciamento dei rapporti di forza nella maggioranza in seguito al voto del 26 maggio e le incognite dello scontro diretto con Bruxelles. Il primo appuntamento è con il vertice a tre Salvini-Conte-Di Maio. Tuttavia, come si può leggere in un retroscena collocato in prima pagina su la Repubblica, sotto il ...

Salta la fusione tra Fca e Renault «Incomprensibile il Governo francese» Tutto in fumo in 10 giorni : ecco perché : Fiat Chrysler si ferma dopo che il cda della casa automobilistica francese non ha deliberato sull’operazione al secondo giorno di riunione

Governo - Merlino getta ombre su dichiarazioni Salvini : 'Ha dato 15 giorni - guarda caso' : Si sapeva che le elezioni Europee avrebbero fatto da spartiacque per l'esecutivo attualmente in carica. Il rischio che, in base ai risultati, potessero emergere delle spaccature insanabili tra due forze eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle non era mai mancato, ma la possibilità che qualcosa potesse essersi spaccata in maniera irreparabile arriva dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier, conscio della tensione esistente tra ...

Salvini e la crisi di Governo : se tra 15 giorni ancora rinvii è un problema : Salvini torna a mettere in dubbio la tenuta del governo a poche ore dall'ultimatum di Conte che ha chiesto a M5S e Lega collaborazione e toni pacati per andare avanti. «Se mi dovessi...

Salvini dà i 15 giorni al Governo : "Se diremo le stesse cose - sarà un problema" | Toninelli : "Allora venga al tavolo cantieri" : Prosegue il botta e risposta tra Lega e M5s: il vicepremier non vuole altri ritardi sullo sblocca-cantieri e sulle riforme del Carroccio

Governo - Salvini : “Se tra 15 giorni stessa situazione - è un problema”. Toninelli : “È suo ‘no’ più grande sullo Sblocca cantieri” : A neanche ventiquattr’ore dall’ultimatum di Giuseppe Conte, seguito subito dal mancato accordo sullo Sblocca Cantieri, Lega e M5s tornano a battibeccare. La premessa è simile: “Vogliamo andare avanti”. Lo avevano ribadito di nuovo dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Poi però ci sono i distinguo. Matteo Salvini, in collegamento su Rtl, dice di non avere alcuna intenzione di far cadere il Governo, ...

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la crisi di Governo : una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Maggio : Il capo del Governo li lascerà “sfogare un paio di giorni” - poi li riunirà : Alta tensione Nel bunker del Mise, Di Maio medita le dimissioni da capo Doppio assalto – Stasera assemblea M5S, dove il leader potrebbe proporre l’addio, da votare sul web, e una cabina di regia. Ma la Lega attacca sul Dl Sanità, su Rixi e i cantieri di Luca De Carolis Monumento ai caduti di Marco Travaglio Non vorrei che i funerali anticipati dei 5Stelle e i festeggiamenti del Pd per il suo minimo storico e il massimo storico delle ...