Gigi Nardini | Fare il sosia di Pavarotti è una terapia Da quando è morto la tv non

(Di domenica 30 giugno 2019) C’è chi è stato per molto tempo dentro la televisione per poi uscirne improvvisamente e chi, al contrario, in quella scatola magica ci entra per una sola settimana l’anno, per poi risparire. Lui è, ma l’Italia ormai lo conosce come ilufficiale di Luciano. Un volto prima che una voce, chiamato il più delle volte a immergersi nell’identità altrui.“Se mi pesa? Qualche volta sì, soprattuttosono stanco – rivela a Tv Blog – capita di tenere la barba corta per cercare di restare anonimo, ma la gente si avvicina ugualmente. Alla fine mi fa piacere, regalare un sorriso mi fa sentire vivo”.: "ildiè una. Dala tv non mi chiama più" pubblicato su TVBlog.it 30 giugno 2019 10:06.

