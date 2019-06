CorSport | per il tweet ufficiale per Manolas è questione di ore

Sul CorSport le trattative per le cessioni : Albiol - Hysaj - Mario Rui - Diawara e Verdi : Una lista piuttosto nutrita quella dei giocatori da cedere per sfrondare la rosa e fare cassa. Ne parla il Corriere dello Sport. Intanto c’è la questione Albiol. Il difensore centrale ha espresso l’intenzione di tornare a casa, in Spagna e sembra che ad accaparrarselo sarà il Villareal, disposto a pagare la clausola di 4 milioni di euro valida fino al 30 giugno. L’affare dovrebbe essere ormai già concluso, scrive il quotidiano sportivo. Il ...

CorSport : gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez : James attende, come il Napoli, che il Real prenda la sua deicsione. Lui, il colombiano, l’ha già presa ed è irremovibile, vuole stare con Ancelotti. Vuole ritrovare il tecnico che più di ogni altro è riuscito a farlo esprimere al massimo. Per il resto c’è Mendes che lavora. La distanza tra il Napoli e gli spagnoli non è incolmabile. Per ora l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, poi si tratta de ...

CorSport : comincia l’ultima settimana di attesa per Manolas : Manca solo la Roma all’appello per chiudere e archiviare la pratica Manolas. Il Napoli e il greco aspettano il via libera per firmare un contratto che lo legherà per 5 anni a 3,5 milioni a stagione. Ma c’è la clausola, su quella De Laurentiis e Pallotta non concordano, 36 milioni sono troppi per il presidente del Napoli e allora si punta su Diawara per chiudere. Un doppio affare che potrebbe accontentare tutti. A Napoli sono già ...

CorSport : il super-mercato di Napoli e Inter per sfidare la Juve : Questo è l’anno, come scrive il Corriere dello Sport, in cui la rincorsa alla Juve si fa reale, concreta, possibile. Lo si vede nel super-mercato che le big del campionato stanno facendo, dalla richiesta di Ancelotti di avere per la prossima stagione James Rodriguez, “un diez di fatto prima che di maglia per incendiare il popolo”. Ma il Napoli non si ferma qui è lavora anche su un grande difensore come Manolas, dopo essersi già ...

CorSport : Si aspetta il tweet firmato #ADL per sapere se sarà JR10 : Il Corriere dello Sport ci racconta di James Rodriguez, il prossimo acquisto del Napoli. Sì, perché il quotidiano sportivo non ha dubbi che l’affare si chiuda e che arrivi il tweet firmato Aurelio De Laurentiis ad annunciarci la lieta novella. James è per il Napoli una novità assoluta, non per le sue capacità calcistiche. Il ragazzo è nato per il calcio, lo ha nel sangue, ma ce ne sono stati di campioni che hanno vestito la maglia azzurra, ...

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...

CorSport : Manolas vuole solo Napoli. Si aspetta la Roma per la clausola : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...

CorSport : Il Napoli sulle tracce di Dany Mota Carvalho per passarlo al Bari : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto un’offerta all’Entella per l’acquisto del ventunenne attaccante lussemburghese Dany Mota Carvalho. Nei giorni scorsi il quotidiano aveva anticipato l’idea del club di De Laurentiis di comprarlo e cederlo in prestito al Bari in vista del prossimo campionato. Carvalho ha al suo attivo 13 go in 22 partite. L'articolo CorSport: Il Napoli sulle tracce di ...

CorSport : I nomi per il centrocampo del Napoli. Da Elmas alla nuova idea : Seri : Il mercato del Napoli punta ai giovani talenti da crescere all’interno della squadra, per poi goderseli appena sbocciati, scrive il Corriere dello Sport. Uno tra questi è il macedone Eljif Elmas, quasi 20enne del Feberbahce, a cui il Napoli pensa da tempo per il centrocampo. “Un elegante ragazzino che sta per diventare uomo, un giocatore completo, che sa fare diverse cose, impiegato al centro della manovra ma spesso anche a sinistra” Il Napoli ...

CorSport : Roma-Napoli - incidente diplomatico per Manolas : Le parole di De Laurentiis su Manolas hanno provocato un incidente diplomatico tra la Roma e il Napoli. Uno scontro che ha bloccato la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Roma non ha replicato ufficialmente, scrive il quotidiano, ma non intende scendere a patti “con un avversario spesso pungente”. Nonostante al club giallorosso serva rientrare di 50 milioni entro il 30 giugno, Pallotta impone un aut aut: se il Napoli ...

CorSport : Il Napoli perde campo su Bennacer. Avanza la Fiorentina : Nelle scorse settimane al Napoli è stato spesso accostato Ismael Bennacer, centrocampista 21enne dell’Empoli. La Gazzetta scriveva che la trattativa era già a buon punto e che Giuntoli aveva chiesto al club toscano di aspettare ancora qualche giorno prima di prendere in considerazione altre offerte. Per Bennacer l’Empoli chiede 10 milioni di euro e l’idea di Giuntoli, secondo quanto scriveva la rosea, era di pagare qualche milione in ...

CorSport : Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas : Napoli nettamente in vantaggio su tutta la concorrenza per Manolas. Il club azzurro si è mosso in anticipo rispetto a tutti ed ha già chiuso l’accordo con il difensore greco. Secondo il Corriere dello Sport resta solo da definire con la Roma per la cessione. I giallorossi hanno la necessita di creare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e Manolas potrebbe risolvere il problema. Pallotta vuole tutti i 36 milioni della clausola, De ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...

CorSport : Valencia pronto a pagare la clausola per avere Albiol : Il Corriere dello Sport parla di serio rischio che Albiol se ne vada. Destinazione Villareal. La squadra di una città che è a circa 65 chilometri da casa, Valencia. Qualche settimana fa si era già parlato di una possibile scelta di vita di questo tipo, alla soglia dei 34 anni che il difensore compirà a settembre. Il Valencia starebbe accelerando e avrebbe già fatto un’offerta di 4 milioni di euro per la clausola rescissoria valida per l’estero ...