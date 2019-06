Asteroidi | quanto è improbabile che uno colpisca la Terra

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019) ASTEROIDENUMERIPROBABILITÀSCOPERTEEFFETTITUNGUSKAANCORA RUSSIACe n’è uno famoso, imparato a scuola, quello che ha causato, secondo le ipotesi scientifiche, l’estinzione dei dinosauri. Non è il solo. Diè pieno lo spazio e l’immaginario collettivo, oltre che la scienza, li vorrebbe più lontani possibile dalla, sempre a causa di quella disgrazia dei poveri dinosauri. Che uno, capace di fare danni come milioni di anni fa,davvero laè ipotesi rarissima, anche se si stima che ogni anno sul nostro pianeta precipitino tra le 100 e le 500 rocce spaziali di piccole dimensioni. Ridotte in frammenti non si recuperano nemmeno. Nel 2014 il professor Stephen A. Nelson ha calcolato le probabilità di essere centrati e uccisi direttamente da una oggetto spaziale: sono una su 1.600.000. Un fulmine provoca la morte in un caso su 135mila, un incidente d’auto in uno su ...

Alise0 : RT @ESA_Italia: Di quanti asteroidi siamo a conoscenza e quanto sono pericolosi? L'infografica @esa 2019 con i numeri aggiornati. @esaopera… - Reemul64 : RT @ESA_Italia: Di quanti asteroidi siamo a conoscenza e quanto sono pericolosi? L'infografica @esa 2019 con i numeri aggiornati. @esaopera… - vedanama : RT @ESA_Italia: Di quanti asteroidi siamo a conoscenza e quanto sono pericolosi? L'infografica @esa 2019 con i numeri aggiornati. @esaopera… -