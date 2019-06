U&D | la Cavaglià replica sul presunto tradimento di Manuel | ' È un periodo un po' così'

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) I fan del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, attendevano con impazienza una risposta da parte dell'ex tronista Giulia, suldiGaliano durante la sua vacanza ad Ibiza con alcuni suoi amici.infatti, sarebbe stato beccato in una discoteca di Ibiza mentre baciava un'altra ragazza di Firenze di nome Erika. Ciò nonostante nel video pubblicato da un amico, poi cancellato, non è ben chiaro se il ragazzo che sta baciando la ragazza sia realmente. In seguito l'ex corteggiatore è intervenuto su Instagram per provare che non era lui il ragazzo che si vedeva nel video. Dopo un brevedi silenzio sulla questione, adesso è intervenuta su Instagram anche la, dove non ha nè accusato, ma neanche difeso, aggiungendo che a breve dovrà chiarire l'intera vicenda direttamente con lui....

Linkiesta : Aveva promesso seicentomila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo dieci mesi di Governo, ad aprile, ne ha f… - caritas_milano : Patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno fra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. U. Saba… - Benji_Mascolo : Grazie per gli auguri comunque. È veramente bello sapere che ci siete sempre per me e per noi. Love u -