Si tuffa in mare per salvare la moglie e muore annegato | la donna è ricoverata in gravi

Latina - migrante salva due bimbi in mare : si è tuffato vestito e con il cellulare in tasca : Un migrante di nazionalità egiziana, di 23 anni, ospite di un centro di accoglienza di Latina, ha salvato due bambini in mare ieri a Rio Martino. Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina:...

Rimini - anziano si tuffa in acqua per salvare sua moglie ma poi muore in mare : Pina Francone La tragedia a Rimini, dove un 83enne ha perso la vita, dopo essere riuscito a salvare la compagna Un gesto d'amore totale e commovente, che gli è costato la vita. Un anziano si è tuffato in mare per salvare sua moglie: ci è riuscito, ma poi il suo cuore non ha retto allo sforzo ed è spirato. La tragedia a Rimini, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze: a perdere eroicamente la vita è stato un 83enne residente in ...

Rimini - anziano si tuffa in mare per soccorrere la moglie e poi muore : Un 83enne, residente a Cassano Magnago (Varese), non ha retto la fatica ed è spirato dopo essere riuscito a trarre in salvo la compagna che non riusciva a rientrare a riva

Si tuffa in mare e si frattura le vertebre cervicali : ricoverato in gravissime condizioni : Un 26enne di Torino è stato ricoverato all’ospedale di Livorno, in prognosi riservata con una frattura alle vertebre cervicali, dopo un tuffo in mare fatto davanti agli stabilimenti ‘Tre Stelle’ e ‘Paradiso’ a Viareggio (Lucca). Secondo quanto ricostruito il giovane è entrato in acqua e si è tuffato. In difficoltà evidente è stato immediatamente soccorso e riportato a riva dai bagnini. Il giovane era in arresto ...

Sea Watch - il videodenuncia : migrante si tuffa in mare per sfuggire alla Guardia Costiera libica : L'ong tedesca Sea Watch ha pubblicato un filmato, ripreso dal suo aereo da ricognizione Moonbird, in cui si vede un migrante scappare a nuoto per sfuggire alla Guardia Costiera libica, al largo delle coste africane, dopo essersi gettato in mare. Il naufrago, di cui non si conosce l'identità, ha poi raggiunto la riva.