Si lancia col parapendio ma cade in strada | 61enne in ospedale

Sea Watch - l’Ong lancia la raccolta fondi : “Aiutate la difesa legale della comandante della nave” : La Sea Watch lancia un appello sul proprio profilo Facebook, chiedendo un sostegno economico per difendere legalmente la comandante della nave, che nel frattempo potrebbe decidere di forzare il blocco e attraccare a Lampedusa. La Commissione europea fa sapere di essere già impegnata nell'organizzazione della fase successiva, cioè sul ricollocamento dei migranti, sottolineando però di non poter decidere sul luogo dello sbarco.Continua a leggere

Pesa come un neonato - non ho i soldi per ridurlo - aiutatemi! Mamma 20enne con un decoltè gigante lancia l’appello : noadsense Una Mamma single di 20 anni ha lanciato una raccolta fondi per ridurre il suo seno gigante. Il servizio sanitario nazionale, infatti, non coprirebbe i costi dell’intervento e dal momento che la giovane non ha i soldi necessari, ha deciso di chiedere aiuto. La vicenda si svolge a Caerphilly, in Galles. come riporta il Sun, Danielle Markerson, questo il nome della giovane Mamma, è stata costretta a lasciare il suo lavoro come ...

Bolle di sapone pericolose - Ministero lancia l’allarme per rischio microbiologico : Nuovo allarme dal Ministero della Salute che riguarda prodotti per bambini. Oggetto di un comunicato apparso oggi sul sito sono dei giocattoli, nello specifico delle Bolle di sapone, richiamate per rischio microbiologico. Si tratta delle Bolle di sapone Gormiti della marca Planeta Junior & Kotoc.Continua a leggere

Previsioni astrologiche di mercoledì 26 giugno : giornata no per la Bilancia - bene il Toro : Non manca ormai molto alla fine del mese di giugno, quella di domani mercoledì 26 si rivelerà una giornata positiva per il Toro, per il quale continua un momento di estrema positività, riguardante soprattutto la sfera professionale e per l'Ariete, che si prepara a vivere un momento di recupero. giornata sottotono invece per la Bilancia. Ecco di seguito l'oroscopo su amore, lavoro e salute della giornata di mercoledì 26 giugno 2019 per tutti i ...

Il Psg lancia una nuova collezione lifestyle firmata Jordan : La collezione Jordan x Paris Saint-Germain incorpora stile e innovazione nella sua seconda offerta di abbigliamento lifestyle. L’evoluzione della collezione segue il tema della fedeltà e della comunità canalizzando la vivacità della città e dei suoi fan. Il brand Jordan si esprime attraverso una grafica ispirata all’Air Jordan VI e all’iconico schema di colori a […] L'articolo Il Psg lancia una nuova collezione lifestyle ...

Ritirati lotti di lancia Ypsilon dal mercato : “pericolo per guida non sicura e rischio incidenti” [INFO] : Ritirati dal mercato alcuni lotti di Lancia Ypsilon per un problema di sicurezza. A darne l’annuncio è stato Rapex, il Rapid Alert System for non-food dangerous products dell’Unione Europea. La casa produttrice – come si legge sullo Sportello del Diritti – ha dovuto provvedere al richiamo comunicato attraverso l’ultimo bollettino A12 / 0923/19 emanato dal Ministero in data 21 giugno e FIAT avrebbe confermato ...

Oroscopo 24 giugno : Bilancia in difficoltà - pulizia per Capricorno : L'Oroscopo del 24 giugno è pronto a rivelare che cosa vi riserveranno gli astri nell'ultimo lunedì di questo mese. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni dello Zodiaco. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – La settimana apre con grandi progetti. Alcuni di voi stanno maturando un evento. Altri programmano un viaggio, anche lontano. Se in questo periodo ci sono stati dei problemi, si possono ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero : la ‘Divina’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Pellegrini - Panziera e Paltrinieri lanciano la volata mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38: Ciccarese vionce in 2’00″39 la terza batteria con un bel finale, alle sue spalle Mora in 2’01″21 9.36: Ciccarese c’è al via della terza batteria 9.35: Fabio Laugeni con 2’04″14 vince la seconda batteria dei 200 dorso 9.32: L’ungherese Bohus vince la prima batteria in 2’03″29 9.30: Partita la prima batteria dei 200 dorso 9.25: ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Gabriele Detti vince e convince i 400 sl al Foro Italico. Il guanto di sfida mondiale è lanciato : Gabriele Detti c’è, nonostante le fatiche di una preparazione assai pesante ed un obiettivo chiaro in testa: i Mondiali 2019 in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio. Il toscano, protagonista nella finale dei 400 stile libero al Trofeo Settecolli 2019 a Roma, si è testato nelle otto vasche in un contesto, forse, non così altamente qualificato ma probante soprattutto per verificare la sua condizione. Il campione del mondo degli 800 sl ha ...

Foggia - il sindaco lancia una raccolta fondi per salvare il club : Foggia raccolta fondi – «Non possiamo consentire che il calcio a Foggia possa ripartire dalle serie dilettantistiche, soprattutto nell’anno del centenario. Per questo motivo ho rivolto un appello ad alcuni imprenditori della città affinchè il Foggia calcio possa continuare ad esistere». Lo ha detto il sindaco di Foggia, Franco Landella, che spiega il proprio progetto: […] L'articolo Foggia, il sindaco lancia una raccolta fondi ...

Calciomercato Napoli - in Colombia si sbilanciano : 'E' fatta per James Rodriguez' (RUMORS) : In Colombia si sono sbilanciati su James Rodriguez al Napoli. In particolare lo ha fatto il sito Espn con un tweet: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo essere passato per il Bayern e senza un ruolo nel Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito con diritto di riscatto al Napoli". Queste le parole dell'emittente sudamericana, anche se nel capoluogo campano ci vanno molto cauti ed è silenzio, almeno per ora. Come è ormai ben noto, il ...

LG pronta a rilanciare la sfida a Samsung a colpi di pennino : ecco LG Stylo 5 : LG potrebbe lanciare un nuovo modello della serie Stylo, almeno ciò è quanto suggeriscono le immagini diffuse su Twitter di uno smartphone chiamato LG Stylo 5 L'articolo LG pronta a rilanciare la sfida a Samsung a colpi di pennino: ecco LG Stylo 5 proviene da TuttoAndroid.