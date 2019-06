Sea Watch3, GdF: "Poteva schiacciarci"

"Non ha fatto nulla per evitarci, siano stati fortunati:". Così i finanzieri che erano a bordo della motovedetta che questa notte ha tentato di impedire alla Sea Watch di attraccare nel porto di Lampedusa raccontano i momenti in cui si è rischiato lo scontro tra le due imbarcazioni. Sulla motovedetta erano presenti il comandante, il direttore di macchina, il motorista e due radaristi. "Da bordo aggiungono - ci hanno detto 'spostatevi' e hanno continuato la manovra di avvicinamento".(Di sabato 29 giugno 2019)