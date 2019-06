Quartararo | che clAssen! Pole pazzesca per El Diablo | Marquez fuori dalla prima fila

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019) Doppietta Yamaha in qualifica al Gp d’Olanda:inad Assen, lo segue Vinales L’attesa è finalmente terminata: i piloti della MotoGp sono scesi in pista sul circuito di Assen per le qualifiche del Gp d’Olanda. Una sessione infuocata, che regala un sorriso alla Yamaha dopo la delusione nella Q1 con Valentino Rossi che non è riuscito ad accedere alla seconda fase delle qualifiche e sarà costretto domani a partire14ª casella in griglia. Una sfida stratosferica trae Vinales, con i piloti Yamaha protagonisti indiscussi delle qualifiche olandesi. E’ il francese della Petronas, alla fine, a spuntarla, col crono di 1.32.017, seguito da Vinales e Rins. Partiràsecondainvece, affiancato da Mir e Crutchlow. Sabato difficile per le Ducati, con Petrucci e Dovizioso rispettivamente settimo e 11°. Domani ad Assen si ...

MotociclismoIT : Pole position per Quartararo ad Assen. Male Rossi e Dovizioso - dianatamantini : MOTOGP - Terzo sigillo stagionale in qualifica per Fabio Quartararo, che stampa anche il nuovo record assoluto dell… - corsedimoto : MOTOGP - Terzo sigillo stagionale in qualifica per Fabio Quartararo, che stampa anche il nuovo record assoluto dell… -