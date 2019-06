La Scala ha scelto il francese Meyer Ma Pereira resta fino a metà 2021

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Piera Anna Franini Un anno di coabitazione e poi spazio al sovrintendente designato Da ieri sera è ufficiale. È Dominiqueil nuovo sovrintendente designato del Teatro alladi Milano. Prende il posto di Alexanderil quale uscirà di scena nel giugno, in coincidenza con la fine del mandato del sindaco Beppe Sala.inizierà a lavorare a2020 e affiancheràper un anno, che «sorveglierà», ma non «programmerà». Da subito nella rosa dei candidati alla successione dinon era però il favorito. Dopo ilLissner (2004-2014) e l'austriaco Alexander(a Milano dal 2014), si voleva un italiano, uno in particolare: Carlo Fuortes. Figura, la sua, che però non metteva d'accordo tutti. Classe 1955, alsaziano,è cresciuto tra Francia e Germania. Viene da studi d'economia.ai 35/40 anni ha incrociato incarichi ...

