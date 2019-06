F 1 | GP d' Austria | - Pole position per Leclerc | problemi per Vettel

F1 Gp d’Austria 2019 - la Ferrari di Leclerc conquista la pole davanti a Hamilton : la griglia di partenza : Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria e strappa così il primo posto a Lewis Hamilton. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso le qualifiche con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Hamilton a +0.259 e la Red Bull di Max Verstappen a +0.436. Quarto posto in griglia per l’altra Mercedes di Valterri Bottas. Male invece Sebastian Vettel che a causa di un problema alla sua Ferrari è rimasto fuori dall’ultima ...

