Ex Ilva | Giorgetti | governo deve mantenere impegni' **

liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Sulla questione dell'immunità per i dirigenti del gruppo siderurgico che ha rilevato l'ex."se ilha assunto un impegno in sede di negoziazione, diventa complicato e disdicevole non mantenerlo. Non conosco esattamente il dossier, lo conosce Di Maio e sa come p

ValeriaValente_ : Ai 450 lavoratori che rischiano il posto alla #Whirlpool, ai 350 della #Jabil, ai 15 mila dell’ex #Ilva, si aggiung… - Ettore_Rosato : 70 gruppi, 10 mila imprese, 1 mln di lavoratori. Sono i numeri che dipendono dall'acciaio dell’ex Ilva di Taranto.… - CarloCalenda : In attesa del segretario almeno un ex segretario che dice finalmente qualcosa di netto e chiaro su #ILVA ?… -