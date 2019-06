Cagliari,donna uccisa: fratello fermato

Si aggirava in stato confusionale per le strade di Quartu, nell'hinterlandtano, il 52enne ricercato per l'omicidio della sorella di 55 annila notte scorsa nella sua casa. L'uomo, da quanto si apprende, è stato visto da alcuni cittadini. Sul posto sono giunti i medici del 118e i carabinieri di Quartu. Il 52enne è stato trasferito all'ospedale Brotzu, piantonato dai militari, in stato di fermo.(Di sabato 29 giugno 2019)