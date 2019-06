Un 17enne è morto a Cordoba per un colpo di calore

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Unspagnolo èall’ospedale didove era stato portato per undi. Il giovane - riporta l’Agi - stava lavorando in un campo quando si è sentito male; dopo essersi rinfrescato nella piscina della fattoria, ha avuto delle convulsioni ed è stato portato all’ospedale Regina Sofia didove è deceduto.La Spagna, come altri Paesi dell’Europa continentale tra cui l’Italia, è stretta dalla morsa di un caldo torrido. Temperature sopra la media sono state registrate nella notte soprattutto nella regione settentrionale della penisola iberica, in particolare Navarra e Paesi Baschi dove si sono superati i 30 gradi.Leggi anche... Caldo record e piogge anomale: un clima incontrollabile Un "urlo africano" investe l'Italia. Caldo record fino a ...

Today_it : Si sente male a causa del caldo, 17enne muore per un 'colpo di calore' - askanews_ita : Morto per un colpo di calore un 17enne in Andalusia. È la prima vittima accertata nel Paese per l'#afa - allnews24eu : Ghedi, tragedia in piscina: 17enne muore annegato - AllNews24 - Tragedia a Ghedi nel pomeriggio di ieri, martedì 2… -