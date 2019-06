Sampdoria | come sarà la squadra di Di Francesco?

Giampaolo ed i suoi dubbi sul futuro alla Sampdoria : “farò come Allegri…” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato delle proprie decisioni sul futuro in vista della prossima stagione “Ho 52 anni, conosco le dinamiche e non mi interessano i presunti interessamenti degli altri club. Parleremo presto col club sulle ambizioni per il futuro, un po’ come hanno fatto Allegri e Agnelli”. Sono le parole di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in merito al suo futuro sulla panchina doriana. Un ...