Nomine Ue | Conte | Mille nomi Ma prende corpo l' ipotesi Draghi

Conte - Macron e Merkel davanti a una birra : discutono delle Nomine Ue fino alle 4 di notte : Dopo il Consiglio europeo Giuseppe Conte, Emmanuel Macron e Angela Merkel si sono ritrovati intorno a un tavolo dell'Hotel Amigo a Bruxelles e hanno discusso delle nomine europee fino alle 4 di notte. L'obiettivo è arrivare al vertice straordinario del 30 giugno con le idee chiare sui nomi da proporre per guidare le maggiori istituzioni europee.Continua a leggere

Ue - fumata nera su Nomine commissione. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. E tratta con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

La partita su Nomine e procedura di infrazione su cui Conte si gioca tutto : La partita sulle nomine Ue è lunga: difficile che si chiuda tra stasera e domani, e a Bruxelles potrebbe essere necessario un altro vertice straordinario. Ma la giornata di giovedì al Consiglio europeo è fondamentale per delineare chi guiderà le istituzioni. In ballo non c'è solo la scelta del presidente della Commissione e del presidente del Consiglio, sullo sfondo si discute pure del dopo Mario Draghi. Tra il vertice e le riunioni tra le ...

Giuseppe Conte sgonfia la flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron sulle Nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz

Ue - Conte alza il tiro sulle Nomine'Tener conto del voto dei cittadini' : "È di fondamentale importanza che dal confronto sia a livello intergovernativo che parlamentare" sui nuovi vertici "emerga un segnale ai cittadini circa la capacità di tenere conto della domanda di cambiamento emersa dal voto in tutto il Continente, seppure espressa in forma differente" Segui su affaritaliani.it

Nomine e magistrati. Il caso ora arriva sul tavolo del governo : Conte vede Bonafede : Dal Quirinale nessuna interferenza sulle Nomine. E’ Giovanni Legnini, ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, a sgomberare il campo dalle ombre che dalle carte della procura di Perugia sul pm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara sembrano allungarsi fino al Colle, con il presidente Sergio Ma...

Conte incontra Weber - Nomine Ue siano equilibrate : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il candidato del Ppe alla Presidenza della Commissione europea, Manfred Weber

Conte incontra Weber : "Su Nomine Ue serve soluzione equilibrata" : Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a palazzo Chigi il candidato del Ppe alla Presidenza della Commissione europea, Manfred Weber. "L'incontro - si legge in una nota di Palazzo Chigi -, svoltosi in un clima cordiale, è stato un'occasione per scambiarsi idee sul futuro dell'Europa, nella comune consapevolezza che sarà determinante il contributo dell'Italia per un'Europa che non punti solo alla stabilita' ...

Giuseppe Conte e le Nomine Ue - suicidio politico : chi vuole indicare come commissario italiano : Un nuovo suicidio politico, firmato Giuseppe Conte. Il premier sempre più in difficoltà a far sentire la voce dell'Italia nella complicata e decisiva partita delle nomine europee non ha aperto bocca sulla candidatura alla presidenza del Consiglio Ue di Enrico Letta avanzata dalle parti di Bruxelles

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - Nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Conte incontra Tusk : ruolo primario Italia per Nomine Ue : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, in vista del Vertice

Nomine Ue - Conte vede Tusk a P.Chigi : 19.33 Il presidente del Consiglio, Conte, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo,Tusk,"in vista del vertice informale dei leader europei che martedì 28, a Bruxelles, darà avvio al processo di Nomine dei vertici istituzionali dell'Ue". "In tale processo di Nomine - ha sottolineato il presidente Conte - l'Italia intende svolgere in pieno il ruolo primario che le spetta, come Paese fondadatore dell'Unione europea, terzo ...

Nomine RAI/ Salini come Conte : M5s all'attacco finale di Salvini : NOMINE Rai per i vertici corporate: a sorpresa l'Amministratore delegato Fabrizio Salini ha deciso. Una mossa che taglia fuori la Lega