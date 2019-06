Canoa slalom | Coppa del Mondo Tacen 2019 | in semifinale anche Chiara Sabattini | Giovanni

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dopo i quattro della sessione mattutina, altri tre azzurri passano alle semifinali della tappa dideldiche si svolge a, in Slovenia: superano le qualifichenella canadese femminile eDe Gennaro e Zeno Ivaldi nel kayak maschile, specialità nella quale viene eliminato Marcello Beda, tradito in entrambe le discese da un tocco di palina. Nel kayak maschile nella prima discesa (30 qualificati) ottima prestazione diDe Gennaro, che stacca il quarto crono in 78.61, mentre si classifica 16° Zeno Ivaldi, con il tempo di 81.31. Entrambi compiono percorso netto e passano in, impresa che non riesce a Marcello Beda, il quale, gravato da due penalità, termina 35° in 84.63, a 0.71 dalla qualifica. L’azzurro non riesce a superare il turno neppure nella seconda discesa (10 qualificati), ancora a causa di due penalità, ...

