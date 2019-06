Calcio | Copa America 2019 | Brasile-Paraguay 4-3 d c r | Gabriel Jesus decisivo dal

Calcio - Copa America 2019 : Brasile show con il Peru. Verdeoro ai quarti insieme al Venezuela : Il Brasile si riconcilia con i suoi tifosi, demolendo per 5-0 il Perù e qualificandosi per i quarti di finale della Copa America 2019. A San Paolo la squadra di Tite regala spettacolo ed ottiene una vittoria roboante, che le vale il primo posto nel girone. A staccare il pass per il prossimo turno è anche il Venezuela che sconfigge per 3-1 la Bolivia e supera in classifica il Perù, che ora deve sperare di restare la miglior terza classifica. La ...

Calcio - Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador 4-0. Dominio della Celeste all’esordio : Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’Uruguay nell’edizione 2019 della Copa America 2019 di Calcio. La Celeste infatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’Ecuador nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gli uruguayani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis ...

Tra Calcio e business : la guida alla Copa America : Copa America 2019 – La 46ª edizione della Copa America si disputerà in Brasile, paese ormai abituato ad accendere i riflettori delle grandi competizioni, soprattutto calcistiche, dopo i Mondiali del 2014, la Confederations Cup del 2017 e le Olimpiadi di Rio del 2016 (REGISTRATI GRATIS PER UN MESE E SEGUI LA Copa America 2019 SU […] L'articolo Tra calcio e business: la guida alla Copa America è stato realizzato da calcio e Finanza - ...