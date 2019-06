Alghe tossiche in Florida uccidono 174 delfini: è colpa della marea rossa (Di venerdì 28 giugno 2019) Milioni di Alghe monocellulari colorano di rosso le acque di fronte alla costa Sud-occidentale della Florida. La marea rossa è iniziata nell'ottobre 2017 ed è durata almeno 18 mesi. I danni all'ecosistema sono stati immani. (Di venerdì 28 giugno 2019) Milioni dimonocellulari colorano di rosso le acque di fronte alla costa Sud-occidentale. Laè iniziata nell'ottobre 2017 ed è durata almeno 18 mesi. I danni all'ecosistema sono stati immani.

174 delfini sarebbero morti per la prolungata proliferazione delle alghe al largo della costa sud-est della Florida nel 2018, meglio noto come ‘marea rossa’. Lo rivelano i nuovi dati della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). "Per un po’ di mesi non è stato lasciato quasi nessun animale vivo dopo la marea rossa, l'acqua anossica ha ucciso tutto sul fondo", ha detto Richard Bartleson, ricercatore scientifico della Sanibel Captiva Conservation Foundation. La marea rossa produce sostanze chimiche tossiche che possono uccidere animali e pesci influenzando il loro sistema nervoso centrale. "Gli organismi della marea rossa della Florida producono una serie di neurotossine", ha detto Kathleen Rein, docente alla Florida International University, che studia la chimica e la biochimica delle alghe dannose. Rein ha spiegato che i delfini possono assumere queste cellule tossiche in una varietà di modi, anche spostandosi attraverso l'acqua contaminata e mangiando pesci che contengono quelle tossine.