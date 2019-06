‘Spider-Man | Far from Home’ | l’anteprima a Los Angeles

ilfogliettone

(Di giovedì 27 giugno 2019) Le star del cast "Spider-Man: FarHome" al completo sul tappeto rosso a Losper l'anteprima del film firmato da Jon Watts, nelle sale italiane dal 10 luglio. Il lungometraggio è il seguito di "Spider-Man: Homecoming" (2017), 23esimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU), e segue di poco gli eventi di "Avengers: Endgame".Peter Parker è in gita in Europa, ma viene reclutato da Nick Fury per collaborare con Mysterio e insieme combattere gli Elementali, provenienti da un'altra dimensione. Secondo il direttore di Sony Studios, Tom Rothman, nel film c'è la "vera conclusione di Endgame": "Questo Spider-Man è in realtà la vera conclusione di Endgame. Il pubblico capirà quando vedrà questo film".

GianlucaOdinson : Il Re Leone sfida Harry Potter e Spider-Man per il record al box office di luglio - GianlucaOdinson : Jon Watts voleva inserire Capitan Bretagna in Spider-Man: Far From Home! -