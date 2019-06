Reggio Emilia | falsi documenti e abusi sui bambini per darli in affido

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ierano allontanati dai genitori legittimi, magari in difficili condizioni sociali ed economiche, e affidati altri. Per fare in modo che venissero tolti alle famiglie venivano costretti a sedute con terapeuti che alteravano la loro memoria creandoricordi disessuali. E lo facevano ricorrendo a false relazioni, ma anche impulsi elettrici e altri metodi per alterare la memoria dei. Dietro al traffico discoperto dai Carabinieri dic’era un giro e un orrore mai visto. I terapeuti si travestivano da personaggi cattivi delle fiabe per rappresentare i genitori in modo che ai piccoli restasse impressa quell’immagine di mamma e papà e che quindi poi li descrivevano negativamente a servizi sociali e psicologi. In prossimità dei colloqui giudiziari veniva fatto loro un vero e proprio «lavaggio del cervello». Gli impulsi elettrici erano spacciati ...

matteosalvinimi : Pazzesco. Attivare subito una Commissione d’Inchiesta sulle case famiglia in Italia, come proposto da tempo dalla L… - petergomezblog : Affidamenti illeciti di minori, 18 arresti in Emilia “Lavaggi del cervello e impulsi elettrici ai bimbi” Due presu… - fattoquotidiano : Reggio Emilia, arrestato sindaco Pd di Bibbiano: “Affidamenti illeciti di minori” -