Rai | Fabio Fazio si ribella | non vuole tagli allo stipendio Un grosso caso politico

Lontano da te : Fabio La Fata (Enzo) annuncia il ritorno su Rai1 : Fabio La Fata parla del suo futuro dopo Lontano da te: “Girerò la seconda serie de La vita promessa per Rai1” Si è raccontato sulle pagine del settimanale TeleSette Fabio La Fata, il noto attore che nella fiction Lontano da te interpreta Enzo Scortiglini, toyboy di una ricca signora. Nell’intervista in questione l’attore, oltre a parlare della serie tv in onda su Canale 5 nella quale recita accanto a Megan Montaner, ha ...

Fabio Fazio - altra bordata di Matteo Salvini : "Rai - pronta la risoluzione della Lega contro i maxi-stipendi" : E' un avvertimento a Fabio Fazio e al suo stipendio astronomico quello di Matteo Salvini? Possibile, probabile. Per certo le parole del ministro dell'Interno riguardano anche il conduttore di Che tempo che fa, la trasmissione recentemente trasferita con gran polemica su Rai 1. Il punto è che il vice

Giro di Svizzera 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti GeRaint Thomas e Fabio Aru : Non ci sarà l’abbondanza presente in Francia al Giro del Delfinato, ma per preparare la Grande Boucle in tanti hanno preferito scegliere, come spesso accade, il Giro di Svizzera, che scatterà sabato con una cronometro. Presente, ad esempio, il detentore del Tour Geraint Thomas, accompagnato da corridori di livello del calibro di Peter Sagan, Egan Bernal ed Elia Viviani. Al rientro anche Fabio Aru. Andiamo a scoprire la startlist e ...

Fabio Fazio "cacciato" a Raidue - la sfida estrema a Salvini : "Intanto provo" - lo ha fatto davvero : Si è sempre preso molto sul serio, Fabio Fazio. E oggi che il suo futuro in Rai sta prendendo una brutta piega, con la "retrocessione" ormai decisa da Raiuno a Raidue, il conduttore di Che tempo che fa prova a prenderla sul ridere con qualche gag un po' studiata. Leggi anche: "Ricordategli come fa t

Che tempo che fa trasloca su Raidue? L'indiscreto : ecco quali rischi corre Fabio Fazio : Che Fabio Fazio si scolli dalla rete Ammiraglia e approdi (pare) alla Rai Due del Sartre dei palinsesti Carlo Freccero, be', è al contempo una notizia buona ma pure una notizia cattiva. La buona è che Freccero, a costi imposti dalla direzione generale, senza sgualcirsi troppo, avrà in scuderia una

Belen Rodriguez - la svolta clamorosa : Rai 2 - dopo Fabio Fazio tocca a lei : Una svolta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia ritornata ad essere tale e tornata di prepotenza al centro delle cronache rosa. Una svolta in Rai. Non solo perché il secondo canale ha affidato alla coppia la conduzione della Notte della Taranta. Si apprende ora che Viale Mazzini ha sc

Che Tempo che Fa - Mara Venier scherza con Fabio Fazio : 'Per adesso sta su Rai1' : Domenica 2 giugno è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Che Tempo Fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l'intervista, Mara Venier ha più volte deriso il conduttore della rete ammiraglia per il possibile spostamento del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i vertici Rai per la prossima stagione sarebbero intenzionati a spostare il talk dal primo canale al ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si toglie l'ultima soddisfazione su Rai 1 : lo share lo premia : Gli ascolti Tv di domenica 2 giugno 2019, in prime time, hanno segnato un buon risultato per Fabio Fazio, arrivato all'ultima puntata della stagione e all'ultima in assoluto su Rai 1 con Che tempo che fa. Con molti ospiti, fra i quali Alvaro Soler, Mara Venier, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Carlo V

Che tempo che fa - il saluto boldriniano di Fabio Fazio a Rai 1 : "Come voglio essere considerato" : Ultima puntata di Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa, quella di domenica 2 giugno. E il conduttore lo ricorda in apertura della puntata: "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai 2", ha affermato. La vicenda è nota: dopo mille polemiche ed attacchi politici, in primis da parte di Matt

Fabio Fazio : «Ci ritroveremo su Rai2 - l’importante è non essere considerati un problema» : Fabio Fazio “L’anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai2“. C’era poco da girarci attorno e Fabio Fazio, infatti, è andato dritto al punto. Nell’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, il conduttore si è rivolto al pubblico menzionando esplicitamente la concretissima possibilità di un suo trasloco sulla seconda rete. “Ci divertiremo comunque” ha assicurato, riservando al contempo una ...

Che tempo che fa - Mara Venier da Fabio Fazio : cosa potrebbe svelare - tensione ai vertici Rai : Ultima puntata della stagione di Che tempo che fa. Ultima puntata su Rai 1 per Fabio Fazio. Puntata ovviamente attesissima, dopo i recenti avvenimenti e le polemiche che ha suscitato il trasferimento del conduttore sulla seconda rete. Tra gli ospiti in studio anche Mara Venier, la mitica conduttrice

Fabio Rovazzi ritrova l'amore e vola ai CaRaibi con Karen - : Novella Toloni Il cantante, dopo la fine della storia con la modella Karyna, ha ritrovato l'amore al fianco di una famosa youtuber con la quale è volato alle Isole Turks e Caicos per concedersi qualche giorno di relax Sono passate solo due settimane dall'annuncio ufficiale in cui Fabio Rovazzi metteva la parola fine alla relazione con la modella Karina Bezhenar. In quell'occasioneil cantante aveva specificato che il rapporto si era ...