Max Verstappen F1 | GP Austria 2019 | “Non penso che potrò ripetermi al Red Bull Ring Sul

Formula 1 - Helmut Marko ‘stoppa’ Max Verstappen : “vi svelo cosa ho dovuto proibirgli di fare” : Il consulente della Red Bull ha ammesso di aver proibito a Max Verstappen di provare una MotoGp Helmut Marko deve tenere a bada Max Verstappen, che continua a non fare mistero della sua passione per la MotoGp. In passato l’olandese aveva rivelato di voler provare uno dei mostri della classe regina, venendo però stoppato dal super consulente della Red Bull. photo4/Lapresse Un botta e risposta riproposto anche in questi ...

Formula 1 – Senti Max! Che frecciata di Verstappen a papà Jos : “il pilota sono io non lui” : Max Verstappen prende le distanze da papà Jos: che affondo del pilota olandese della Red Bull al padre La stagione 2019 di Formula 1 non ha regalato finora alla Red Bull e ai suoi piloti le soddisfazioni desiderate. Max Verstappen sta affrontando un periodo complicato e duro dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, che facevano sperare in una bellissima lotta a tre per il Mondiale di F1. Negli ultimi tempo si parla tanto di un ...

Formula 1 - Max Verstappen tra presente e futuro : “passare alla Mercedes? Posso dire che…” : Il pilota della Red Bull ha parlato del proprio futuro, nel quale potrebbe esserci la Mercedes Le sue prestazioni sono cresciute in maniera inversamente proporzionale agli errori, drasticamente calati ormai da qualche tempo. Max Verstappen è notevolmente maturato, grazie ovviamente alle battute a vuoto commesse negli scorsi anni. Photo4/LaPresse Adesso è un pilota veloce e consistente, tanto da attirare l’attenzione della Mercedes ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “Poca fortuna nel Q2 - non ho potuto migliorare per la bandiera rossa” : Non si prospetta una gara semplice per l’olandese Max Verstappen l’appuntamento in Canada, a Montreal, sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve l’alfiere della Red Bull non ha superato il taglio della Q2, classificandosi in undicesima posizione, per una serie di circostanze che non lo hanno favorito. Nel primo tentativo con gomme medie, il racing driver tulipano ha ...

Max Verstappen F1 - GP Canada 2019 : “La toccata al Muro dei Campioni non è un problema - siamo competitivi” : Si chiude un venerdì del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno dai due volti per Max Verstappen. L’olandese, infatti, ha messo in mostra a sprazzi una buona Red Bull, ma ha rovinato la sua giornata con la “toccata” sul celebre Muro dei Campioni, in concomitanza con l’uscita della chicane che immette sul rettilineo di arrivo. Un errore che ha ridotto e non di poco la sua permanenza in pista nella FP2 ma che, come ...

F1 - Daniel Ricciardo sul confronto Vettel-Verstappen : “Max è superiore ed ha più margini del tedesco” : Il settimo weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno sta per partire e le chiacchiere al paddock sono sempre molte. Tra i vari approfondimenti vi è anche la rubrica personale sul web curata dal campione del mondo del 2016 Nico Rosberg (“Beyond the Grid“), nel corso della quale il teutonico ha avuto modo di parlare con uno dei personaggi più importanti ed interessanti dell’ambiente, ovvero Daniel Ricciardo, attualmente pilota ...

F1 - GP Monaco 2019 : Max Verstappen ha corso con meno coppia nel motore. Lewis Hamilton anche fortunato : Riavvolgendo il nastro del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, emergono degli importanti retroscena. Stando a quanto riportato da it.motorsport.com, l’olandese Max Verstappen, grande protagonista della corsa nel Principato, sarebbe incappato in una dimenticanza importante. Nella lotta con Valtteri Bottas in pit-lane poco dopo il cambio delle gomme costata 5″ di penalità a Max per unsafe release e per la quale ...

Formula 1 - retroscena Verstappen a Montecarlo : ecco perchè Max non è riuscito a sorpassare Hamilton : Il pilota della Red Bull è rimasto a lungo dietro Hamilton, non riuscendo a superarlo per un motivo ben preciso Una dimenticanza costata carissima, un errore di distrazione che non ha permesso a Max Verstappen di attaccare e superare Lewis Hamilton nel finale del Gp di Montecarlo, nonostante fosse in netta difficoltà. Photo4/LaPresse Secondo quanto emerso nel day-after, il pilota della Red Bull si è dimenticato di tornare alla mappatura da ...

Formula 1 – Scintille in pitlane al Gp di Monaco : clamoroso contatto tra Bottas e Verstappen - Max penalizzato [VIDEO] : contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen: l’olandese della Red Bull penalizzato al Gp di Monaco per unsafe release Un Gp di Monaco mozzafiato, quello in corso sul circuito di Montecarlo. Dopo lo spettacolo regalato da Leclerc in pista con i suoi sorpassi, la foratura e l’amaro ritiro, ad attirare l’attenzione e lasciare tutti col fiato sospeso è il contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen. L’olandese della Red ...

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “Il terzo posto è buono anche se non ho fatto un giro perfetto nel Q3” : L’olandese Max Verstappen ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 e domani scatterà dalla seconda fila nella griglia di partenza del sesto round stagionale del Mondiale di Formula 1. La prima guida della Red Bull ha disputato un’ottima sessione senza particolari sbavature ed ha addirittura spaventato le Mercedes nel Q2 con un tempo davvero notevole, per poi doversi arrendere allo strapotere ...

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere Fp2 : le ambizioni di Max Verstappen : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Monaco 2019 Montecarlo: tempi e classifica nel sesto Gran Premio stagionale.

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “L’errore dell’anno scorso mi ha reso un pilota migliore. Ora voglio il podio” : Max Verstappen arriva al GP di Monaco con la consapevolezza che questa potrebbe essere la sua unica grande occasione per vincere una corsa nella stagione in corso, visto lo strapotere mostrato dalla Mercedes sin qui. La Red Bull si è sempre perfettamente sposata con le caratteristiche tecniche richieste dal tracciato di Monte Carlo ma l’olandese ha spesso fatto fatica a contenere la sua aggressiva in occasione dei quattro precedenti qui, ...

F1 - GP Monaco 2019 : la mina vagante Max Verstappen. A Montecarlo la Red Bull può stupire : Il sesto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2019 è ormai alle porte, con la prima giornata di prove libere in programma domani sul circuito cittadino di Montecarlo. Il Gran Premio di Monaco rappresenta una tappa speciale e unica all’interno del calendario della massima categoria dell’automobilismo globale, infatti il tracciato del Principato è considerato il percorso più selettivo ed impegnativo dal punto di vista ...