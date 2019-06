Lewis Hamilton F1 | GP Austria 2019 | “Non sono interessato ai record Io voglio solo

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Non è cambiato di certo l’approccio di. Il britannico, dominatore assoluto del Mondialedi F1, dopo aver conquistato il successo nel GP di Francia, aver ottenuto la 79esima vittoria in carriera e rafforzato la propria leadership in classifica generale nei confronti dei suoi rivali (+36 sul compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e +76 sul ferrarista Sebastian Vettel), non ha perso la voglia di vincere. Il suo principale obiettivo è far suo anche il nono round iridato, a Spielberg (), senza badare troppo ai dati statistici maal piacere di competere e di imporsi. Lo ha detto piuttosto chiaramente nella conferenza stampa di presentazione del weekend il cinque volte iridato: “onorato di essere entrato a far parte della storia delle Frecce d’Argento grazie ai successi in pista ma io più che guardare a questi aspettipiù ...

SkySportF1 : ??Lewis #Hamilton vince il GP di Francia ?? 4^ vittoria consecutiva ?? La classifica: - SkySportF1 : ?? Pole Position per Lewis Hamilton ?? 86^ Pole in carriera ?? I risultati: - AMinghetti : RT @SebFaCose: Bene, possiamo già dare i rispettivi titoli a Mercedes e Lewis Hamilton così finisce qui sto mondiale di merda? Chiedo per t… -