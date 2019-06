Lavaggi del cervello e scosse elettriche per vendere i bambini

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ore e ore di intensi ‘del’ durante le sedute di psicoterapia,suggestionati anche con l’uso di impulsi elettrici, spacciati ai piccoli come “macchinetta dei ricordi”, un sistema che in realtà avrebbe “alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari”. Sono alcune contestazioni che emergono dall’inchiesta “Angeli e Demoni” sulla rete dei servizi sociali della Val D’Enza, nel Reggiano.Diciotto persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano (Reggio Emilia) Andrea Carletti, politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una Onlus di Torino sono stati stati raggiunti da misure cautelari dai carabinieri di Reggio Emilia. Decine gli indagati.L’inchiesta - coordinata dal sostituto procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi ...

