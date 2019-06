Il comandante De Falco difende la capitana Rackete e attacca Salvini | C' è chi si

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Altri scappano dalle responsabilità, lei invece le assume su di sé, coraggiosamente!”. IlGregorio Dela collega Carola, la 31enne tedesca al timone della Sea Watch 3 con a bordo 42 migranti che, dopo essere stata bloccata per 14 giorni in acque internazionali al largo di Lampedusa, ha deciso di fare rotta verso il porto.“Ildella Sea Watch ha la responsabilità di tutelare la nave e le persone che vi sono a bordo”, scrive il senatore, eletto nel Movimento 5 Stelle ma ora nel Gruppo misto, in un post su Facebook. ”È lei l’autorità che deve valutare le reali condizioni, sia poiché possiede tutti gli elementi di valutazione necessari, sia perché ha il dovere di prendere provvedimenti in relazione a quel fine di tutela”.Leggi anche... O ...

