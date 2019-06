Bella ‘Mbriana | la cosmesi bio e made in Napoli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) La leggenda vuole che in ogni casa napoletana ci sia uno spirito benevolo che la protegga: la‘Mbriana. Un spirito che ha il potere di far diventare bello un brutto, di arricchire un povero, di ringiovanire un vecchio. Ma ingraziarsi questo spirito misterioso non era affatto facile. Pare infatti che, gelosa della sua dimora, la‘Mbriana non rivelasse mai il suo aspetto: se si avesse provato a coglierla di sorpresa, lei scaltra si sarebbe trasformata in un geco o nascosta tra le pieghe di una tenda mossa dal vento. Ispirate dal mistero e dal senso di protezione emanati da una delle figure femminili più evocative della tradizione napoletana, due giovani e bellissime ragazze napoletane, Serena Russo e Rosaria Iadevaia, si sono inventate una particolarissima linea di. E lo hanno fatto legando i prodotti, per ora sedici, alle storie della città. “Ciascuno dei ...

