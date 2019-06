Astronomia | il “centro controllo” della missione Apollo torna esattamente come nella

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il 20 luglio del 1969 fu il centro di controllo11′ che per la prima volta consenti’ lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ora, in occasione del 50esimo anniversario di quel celebre evento, la Nasa ha restaurato il Johnson Space Center di Houston, ridando l’aspetto che ha avuto in quella gloriosa giornata, perche’ possa essere una nuova fonte di ispirazione. “Il nostro obiettivo 50 anni fa era dimostrare che potevamo far atterrare l’uomo sulla Luna e farlo rire sano e salvo sulla Terra. Oggi e’ rire sulla Luna per rimanerci, in modo sostenibile. Sono felicissimo che questa struttura apra al pubblico. Spero sia di ispirazione per le future generazioni”, commenta Mark Geyer, direttore del centro. Qui sono state programmati, formati ed eseguiti i programmi delle missioni Gemini,/Soyuz, ...

