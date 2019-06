Alpine Pearls E-Tour | record del mondo in auto elettriche superando 16mila metri di

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Una sfida d’altri tempi e un tentativo didel, è quello che vedrà impegnate 7che dal 4 al 10 luglio percorreranno il 1°E-, 1.600 km a zero emissioni usando solo gli elettroni e attraversando 6 paesi delle Alpi in 5 tappe. Ilè patrocinato tra gli altri da Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti, l’Ente ricerca sistema energetico (RSE) ed diversi Parchi Nazionali europei. Il dislivello positivo di ben 16.000sarà oggetto del tentativo di Guinness Worlda bordo delle più moderne. Equipaggi esperti come eV-Now! con il suo Tesla Destinationinsieme a Future Power e Vipot, ma anche molti concessionari coinvolti nel cambiamento della mobilità, con le lorosi cimenteranno sull’impegnativo percorso, fondendo la grande passione per lea quella per l’ambiente e ...

Luca_Zunino : Alpine Pearls E-Tour, sfida a impatto zero. - lautomobile_ACI : Alpine Pearls E-Tour, sfida a impatto zero. Dal 4 al 10 luglio l'evento più sostenibile dell'anno: 7 equipaggi a bo… - Jet_de_Cutano : RT @AnsaValledAosta: Al via giro Alpi con auto elettriche. Dal 4 al 10 luglio scatta Alpine Pearls E-Tour #ANSA -