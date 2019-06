Allegri e Ambra sposi e questa volta non c’è una barca per salpare lontano

Massimiliano Allegri : "Sposo Ambra Angiolini"/ Matrimonio dopo l'addio alla Juventus! : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini presto sposi: l'ex tecnico della Juventus e l'attrice pronti a convolare a nozze dopo due anni insieme.

Juventus - Ambra Angiolini lancia frecciate : “Allegri è stato esonerato dalla sua squadra” : Continua a fare discutere l’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, i bianconeri continuano la ricerca al nuovo allenatore. La compagna del tecnico Ambra Angiolini lancia frecciate alla Juventus in un’intervista a Vanity Fair: “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è ...

Ambra : «Io - disordinaria - e quello che mi ha insegnato Massimiliano Allegri» : Fine giornata. Sono a casa e ho fatto i conti, tutto torna. Un ultimo controllo alle tasche del mio sistema limbico e poi relax. Devo ripercorrere questa giornata, perché non si va mai a letto sereni se c’è ancora qualcosa da dire. Iniziamo: – BUONGIORNO: l’ho detto ai miei figli e sorridendo. – CIAO: ho fatto fatica ma l’ho utilizzato per i genitori sentinella davanti alla scuola. – ECCHECCAZZO: l’ho detto subito dopo. – ...

Verissimo - la confessione di Francesco Renga su Ambra : da quando lei sta con Massimiliano Allegri... : Tempo di confessioni per Francesco Renga, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 25 maggio. Il cantante ha da poco compiuto 50 anni e spiega di sentirsi come prima, al massimo un poco più consapevole. Un momento toccante dell'intervista è stato quello in cu

