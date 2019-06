Abusò di una 68enne | condannato a quattro anni

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Federico Garau Lo scorso novembre, dopo essersi denudato e masturbato per strada, lo straniero raggiunse una spiaggia, dove costrinse una donna a terra per abusare sessualmente di lei. Ieri il processo per rito abbreviato, al termine del quale il giudice lo haa 4di reclusione Arriva la condanna adi reclusione per Shaeb Nuur Saleban, il somalo di 21che lo scorso novembresessualmente di una, sorpresa mentre stava prendendo il sole su una spiaggia di Ortona (Chieti). L'africano, giunto clandestinamente in Italia, aveva ottenuto la protezione sussidiaria, un'opportunità risultata poi mal ripagata. Quel 14 novembre, Saleban fu visto denudarsi e compiere autoerotismo in mezzo ad una strada di San Vito Chietino. Sfuggito alle forze dell'ordine, l'allora 20enne raggiunse la spiaggia di Cintoni di Ripari, dove trovò la sua vittima. ...

