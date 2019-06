Su Rete4 arrivano I Legnanesi con «Signori si nasce… e noi?»

davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) IA 70 anni dalla loro nascita Iapprodano questa sera alle 21.25 su. La storica compagnia, esempio più celebre di teatro en travesti italiano, sarà infatti protagonista sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi consi?, spettacolo che nella stagione 2017/2018 li ha visti collezionare oltre 160.000 spettatori in tutta Italia (più di 62.000 solo al Teatro della Luna di Milano).si nasce… e? è una storia di ringhiera in cui risate, gioie e preoccupazioni si intrecciano tra l’ormai celebre cortile della famiglia Colombo e le strade di Napoli. La compagnia de I, che poche settimane fa ha perso lo storico componente Alberto Destrieri, appassiona il pubblico con una comicità unica nel suo genere: un tuffo nel passato per ricordare e riscoprire la cultura popolare e, al tempo stesso, raccontare storie e debolezze della ...

pat7331 : @mariogiordano5 @rete4 Cibo italiano: ricordo che fagioli, patate, mais, pomodoro, zucche e zucchini arrivano dalle americhe. - Matteo_Salvinni : @launellGb @mariogiordano5 @rete4 Ricotta di pecora, arriva da oriente; Melanzane originarie dall'India, arrivano i… - AdrianoTrop : @Stefano63570240 @DAVIDPARENZO @mariogiordano5 @rete4 Le stesse radici che portano all'impero romano incrocio di cu… -