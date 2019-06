(Di mercoledì 26 giugno 2019) Intervista esclusiva allo scrittore indiano naturalizzato britannico, presente a Napoli per Le Conversazioni 2019, sui temi delle migrazioni di massa,di stampa, Brexit e del suo amore per l'e per i libri di Elena Ferrante. Con un videomessaggio di Roberto Saviano a cui l'autore de "I figli delle mezzanotte" e "Versi satanici" si sente legato da sincera amicizia.