Rinvenuto il corpo del ragazzo disperso nelle acque a largo di Giulianova

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Teramo - E' stato trovato ildel giovane Mohamed, il quindicenne di Teramo di cui lunedì scorso si era persa ogni traccia in mare a(Teramo) mentre faceva il bagno con un amico. A individuarlo nei pressi del fanale rosso del porto, fanno sapere alla Direzione Marittima di Pescara, è stato un diportista. Si tratta di un punto già battuto durante le ricerche: è possibile che ilsia riemerso successivamente a causa delle correnti. Nella zona erano ancora in corso le operazioni della Guardia Costiera, impegnata con motovedette e un elicottero. Lunedì scorso il, insieme a un coetaneo, si era allontanato in acqua su un materassino gonfiabile, ma mentre l'amico era riuscito a tornare a riva, nonostante il mare forza 3, di lui si erano perse le tracce nel pomeriggio. Alle ricerche avevano partecipato anche motovedette della ...

