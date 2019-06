Morgan | Invadere la casa di un artista è un atto vandalico | è uno scandalo

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Durante la giornata di ieri, come già sappiamo,è stato sfrattato dalla sua abitazione, pignorata e messa all'asta dopo la decisione del Tribunale di Monza.Il cantante, leader dei Bluvertigo e recentemente coach della sesta edizione di The Voice of Italy, ora che lo sfrè diventato realtà, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Facebook.: "ladi unè un, è unoculturale e umano! Non voglio soldi..." 26 giugno 2019 21:52.