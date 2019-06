Morgan e il confronto con Asia Argento a Realiti

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Roberta Damiata Questa sera su "" il programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci andrà in onda un'intervista asfrattato dalla sua casa. Tra i giudici del programma ancheMarco Castoldi, in arteè stato definitivamente sfrattato. Uscito dalla sua casa “museo”, dal suo “posto di lavoro” come l’ha definita lui, promette battaglia. Pochi giorni fa, è stato intervistato da Enrico Lucci per il programma “” in onda in seconda serata su Rai Due, che andrà in onda stasera. Ma la cosa che farà sicuramente parlare, è la presenza ditra i “giudici” del programma., sempre secondo le parole diche era stata l’artefice del pignoramento dell’appartamento, per non aver pagato per anni gli alimenti alla figlia Anna Lou, si troverà quindi davanti ad una situazione che la coinvolge in prima persona e che sicuramente darà ...

