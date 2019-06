Migranti | appello Sea Watch su Fb | raccolta fondi per pagare multa sbarco

A vuoto l'appello dei Migranti : ora pronti a forzare il blocco : Valentina Raffa Con un video i 42 avevano chiesto lo sbarco: "Qui siamo in prigione". Le mosse di Rackete, la capitana della nave O l'Italia o niente, è stato sin dall'inizio per la Ong tedesca Sea Watch, che attendeva l'autorizzazione a far sbarcare a Lampedusa 42 immigrati raccolti in mare due settimane fa, pur consapevole che l'Italia non avrebbe mai dato il suo placet, se non costretta. La Libia no perché non è un porto sicuro - ...

SALVINI VS SEA WATCH "NON SBARCANO NEANCHE A NATALE"/ Appello Migranti "una prigione" : Sea WATCH 3, SALVINI 'per me SBARCANO a Natale': capitana Carola Rackete 'forzo il blocco e porto i migranti a Lampedusa'. Atteso verdetto Corte Strasburgo

In 100 a Lampedusa con il vecchio trucco della "nave madre". I Migranti lasciati in mare dagli scafisti su barchini. Sea Watch 3 : appello all'Olanda : Valentina Raffa Non c'è pace per l'Hotspot di Lampedusa. Gli ospiti vanno e vengono ogni giorno. E in meno di 24 ore, dopo l'ingresso di 45 immigrati giunti autonomamente nei pressi dell'isola siciliana, sono arrivati altri 100 nuovi ospiti, che si sono affidati al vecchio metodo dei viaggi su una grande nave, in grado di effettuare la traversata dalle coste libiche a quelle siciliane. Gli scafisti della nave «madre», in questo caso ...

Migranti - lettera-appello di Mediterranea : "Perché questo accanimento del governo?" : 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo senza Ong. Una nave commerciale che ha salvato 50 Migranti verso...

Migranti - lettera-appello di Mediterranea : "Perché questo accanimento del governo"? : 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo senza Ong. Una nave commerciale che ha salvato 50 Migranti verso...

Giudici ‘pro Migranti’ - il presidente Corte d’Appello di Firenze contro Salvini : “A rischio incolumità a causa degli attacchi” : I post di Matteo Salvini su Facebook, a fine maggio. Le fonti del Viminale, il 5 giugno, che annunciavano che il ministero dell’Interno impugnerà le sentenze di quei Giudici “fan dell’accoglienza”, come li aveva chiamati il vicepremier leghista sui social. E sotto i suoi post, centinaia di commenti contro il magistrato fiorentino Luciana Breggia. Che hanno spinto la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita ...

Migranti in difficoltà a largo della Libia - nuovo appello delle Ong : Mauro Indelicato Sembra ripetersi il caso della scorsa settimana: su Alarm Phone viene segnalata la presenza di un'imbarcazione con a bordo Migranti in difficoltà e le ong premono sul governo per l'intervento Le condizioni meteo nel Mediterraneo centrale sono sempre più in via di miglioramento e questo fa prevedere, nel breve termine, un possibile aumento del numero delle partenze della Libia. Ed è di poche ore fa la notizia di un ...

Migranti - l'appello delle famiglie di Bologna a Conte : "Pronti ad ospitare i profughi" : Nuova lettera al premier per sollecitare l'accoglienza di chi è sbarcato dalla Mare Jonio. Ventisette volontari, anche di Torino e Treviso, danno la loro disponibilità