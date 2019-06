Kate Middleton sostituisce la Regina Elisabetta

(Di mercoledì 26 giugno 2019)ha un nuovo e importante riconoscimento da parte della. La Sovrana ha ceduto alla moglie di suo nipote William il ruolo di madrina della “Royal Photographic Society”, che ricopriva da ben 67 anni. La notizia è stata comunicata con una nota ufficiale da Bukingham Palace nel giorno in cui la Duchessa era impegnata in un workshop fotografico organizzato dall’associazione Action For Children a Londra. Dopo la nomina a Dama di Gran Croce dell’Ordine reale vittoriano per i servizi resi alla Corona, il conferimento del patronato segna un’altra tappa importante nel graduale passaggio di consegne da parte della Sovrana.Prima o poi toccherà a William diventare Re e la sua consorte, particolarmente amata da Sua Maestà, viene sempre più spesso coinvolta negli obblighi di Corte. Del restoè una grande appassionata di fotografia, non è una novità. E’ stata lei stessa, ad esempio, a realizzare i ritratti ufficiali dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. Durante il workshop a cui ha partecipato, bellissima in un fresco abito a fiorellini e perfettamente a suo agio nel ruolo, ha spiegato ai bambini le basi del funzionamento della macchina fotografica.