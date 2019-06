Italia continua a sognare davanti alla tv con le #RagazzeMondiali

Libro Bianco sulle droghe - l’Italia continua a usare il carcere per gestire le tossicodipendenze : È stato presentato questa mattina presso la sala stampa della Camera dei Deputati il decimo Libro Bianco sulle droghe, promosso da Società della Ragione, Forum droghe, Antigone, CGIL, CNCA e Associazione Luca Coscioni con l’adesione di molti altri soggetti. Siamo alla decima edizione, ma potremmo continuare a leggere ogni anno anche solo la prima: cambia qualche numero, qualche tema di approfondimento, ma non cambia la sostanza del fatto che le ...

Via libera ai bandi Italiani per la Tav. Cirio a Conte : dia certezze. Ma governo continua a litigare sull’opera : Via libera alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori sul lato italiano del tunnel di base della Torino-Lione per un importo stimato di circa 1 miliardo di euro. Lo ha deliberato il Cda di Telt, la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione del futuro collegamento ferroviario tra Torino e Lione. L'avvio della procedura per il lotto italiano del tunnel di base, 57,5 km tra Susa e Saint Jeanne Le Maurienne, segna il ...

Italia-Cina - Nardella : “il sogno continua…” - messaggio anche da Giulia Bongiorno : “Queste ragazze sono davvero strepitose. Tenacia, intraprendenza, bravura. Un sogno rosa che puo’ e deve andare avanti! Forza ragazze!!!”. E’ questo il tweet del sindaco Dario Nardella che commenta così il successo dell’Italia al Mondiale femminile contro la Cina, 2-0 il risultato finale e partita che non è stata mai in discussione. Adesso i quarti di finale con l’obiettivo di arrivare il più lontano ...

Le donne del calcio da urlo - Italia schianta Cina : 2-0. Ai quarti - il sogno continua : Il sogno delle Ragazze Mondiali continua. Allo Stade de la Mosson di Montpellier, nella prima partita da dentro-fuori, la azzurre di Milena Bertolini superano l'ostacolo Cina e volano ai quarti di finale del torneo francese. Prossimo avversario, la vincente dell'ottavo tra Olanda e Giappone in progr

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia - abbatti la Muraglia difensiva della Cina! Il sogno può continuare : L’orario è fissato per le 18.00 e la sede è Montpellier. E’ il giorno del giudizio per l’Italia di Milena Bertolini, è il giorno della sfida contro la Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del gruppo C davanti ad Australia ed al Brasile, vogliono continuare la loro corsa e dovranno fare i conti con la compagine asiatica, che nei ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Francia impressionanti nella fase a gironi - l’Italia vuole continuare a stupire : E’ giusto prendere un po’ di fiato e la giornata di break dei Mondiali 2019 di Calcio femminile cade a fagiolo. Si tratta però di una pausa molto breve, perché da domani si riprenderà a fare sul serio con gli ottavi di finale e ogni pallone giocato avrà un significato particolare. La fase a gironi, però, fa già parte dell’album dei ricordi. Ci si chiede: quali sono Stati gli spunti che ci ha lasciato? Stati Uniti E Francia ...

L'Italia continua a invecchiare - contende al Giappone record invecchiamento : L'italia continua a invecchiare, contende al Giappone record invecchiamento.A livello mondiale Italia:165 persone di 65 anni

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuori dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-1 - gli azzurri continuano a volare! Settima vittoria - la Final Six è nel mirino : L’Italia continua a volare, sconfigge la Bulgaria per 3-1 (25-14; 25-20; 23-25; 25-21) in 114 minuti di gioco e infila la Settima vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa nella bolgia di Varna, i ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati impeccabili e hanno avuto la meglio contro la formazione di coach Silvano Prandi che poteva contare su stelle di primo piano come Tsvetan ...

LIVE Italia-Giappone volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri per continuare a credere nelle Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – La presentazione del concentramento di Varna – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, settimo match degli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile. A Varna andrà in scena la partita che capre la terza tappa della manifestazione internazionale targata Fivb. Gli azzurri se la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista il successo e il pubblico ma il sogno deve continuare… : Brividi ed emozioni. Difficile mettere su carta o, in questo caso, digitare quel che si prova. Le ragazze che fino a quattro anni fa erano “Lesbiche e non meritevoli di ricevere denaro” si sono trasformate nell’orgoglio tricolore. Non è frutto di una propaganda politica e sociale, oppure di un bravo influencer. E’ il lavoro e l’impegno massimo a premiare. La Nazionale italiana di Calcio femminile lo ha fatto. La ...