Insalate pronte con batteri | come evitare contaminazioni

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Indiscusse protagoniste del banco frigo del supermercato, legiàe confezionate dovrebbero essere sempre lavate. A sottolineare questa norma di igiene è il BfR, ossia l’Istituto Tedesco per la Sicurezza Alimentare.ricordato in un paper pubblicato online nel mese di aprile, i processi di confezionamento industriale, seppur molto avanzati, non sono una garanzia dell’assenza totale di, anche di quelli resistenti agli antibiotici. I consigli dei ricercatori tedeschi non sono dettati dal caso. Gli studiosi del BfR hanno infatti recentemente analizzato più di 20 prodotti trae altre verdure vendute confezionate sui banchi del supermercato. Il risultato non è stato certo confortante: il 5% circa dei campioni presi in esame è risultato contaminato dapatogeni. Il principale è risultato essere l’Escherichia Coli,o facente ...

