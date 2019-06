European Games 2019 Minsk Programma | azzurri | Andreoli e Boari in finale per l' oro

Tiro a segno - European Games : il russo Kamenskiy non tradisce facendo sua la gara di 3 posizioni. Pass olimpico alla Bielorussia : Meglio non perdere l’abitudine. Dopo i tanti successi dei giorni scorsi, torna a risuonare l’inno russo in quel di Minsk. Agli European Games infatti Sergey Kamenskiy si impone al termine di una battaglia tirata nella carabina 3 posizioni uomini da distanza 50m incamerando un altro oro, da aggiungere alla sua già ricca bacheca di successi internazionali. L’atleta di Biysk totalizzando 461,6 punti si è messo alle spalle il ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. ANDREOLI ORO - BOARI ARGENTO NELL'ARCO! Canfora e Cappai in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi - Cainero e Rossetti nello skeet : 15.02 CANOA – Si è conclusa la prima gara del programma pomeridiano e l'azzurra Francesca Genzo ha chiuso al sesto posto la semifinale del K1 200m 14.57 BEACH SOCCER – Vantaggio della Russia con Krasheninnikov, 1-2 nei confronti dell'Italia. In poco più di tre minuti del secondo periodo ribaltato tutto 14.55 BEACH SOCCER – ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Mustafina e Derwael pronte a incantare - domani le qualifiche. Italia assente : Vigilia di gara per la Ginnastica artistica agli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Le gare dei grandi attrezzi incominceranno domani giovedì 27 giugno con la disputa del turno di qualificazione per entrambi i sessi, in palio i pass per l’atto conclusivo nel concorso generale e per le varie Finali di Specialità. Si preannuncia grande spettacolo visto che vedremo all’opera ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Andreoli e Boari in scena nella finale per l'oro dell'arco! Canfora e Cappai in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi - Cainero e Rossetti nello skeet : 14.39 ARCO – Ana Gabriela Bayardo Chan è medaglia di bronzo, l'olandese vince la finale per il terzo posto 14.38 BEACH SOCCER – Gol di Corosiniti! Italia in vantaggio sulla Russia dopo 6'10", 1-0 14.33 ARCO – Cominciata la finale per il bronzo tra l'olandese Bayardo e la russa Balsukova 14.30 BEACH SOCCER ...

Tiro a volo - European Games : Rossetti è secondo nelle qualificazioni dello Skeet maschile. Filippelli 21° : Prosegue incessante il programma degli shooting sports a Minsk, dove è in corso di svolgimento la seconda edizione degli European Games. Sulle pedane di Tiro bielorusse, questa mattina è stata la volta del primo turno di qualificazione dello Skeet maschile. Fra i ventinove tiratori in concorso c’è grande equilibrio, come testimoniano le prime posizioni della classifica provvisoria. Nella graduatoria condotta dal rappresentante della ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Toja Ellison la spunta su Avdeeva e regala alla Slovenia l’oro nel compound femminile : Si è chiuso con il successo della slovena Toja Ellison il tabellone individuale femminile di compound nella sesta e penultima giornata di gare di Tiro con l’arco agli European Games di Minsk 2019. Grandissimo spettacolo ed equilibrio fino all’ultima freccia hanno caratterizzato un atto conclusivo tra la campionessa iridata Natalia Avdeeva e la slovena Toja Ellison che si è deciso solo allo shoot-off in favore di quest’ultima ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL'ARCO : Andreoli e Boari per l'oro! Canfora e Cappai in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi - Cainero e Rossetti nello skeet : 14.22 BEACH SOCCER – Alle 14:30 comincia il cammino dell'Italia nel torneo, prima avversaria la Russia 14.20 boxe – ANCHE MANUEL Cappai IN semifinale! Decisione unanime, 5-0 per lui! 14.16 TIRO A SEGNO – Inizio convincente di Gabriele Rossetti nello skeet maschile: è secondo la prima giornata con 73. Più indietro, ventunesimo, Riccardo ...

Boxe - European Games 2019 : Assunta Canfora incontenibile - travolge Sonvico e vola in semifinale! Medaglia sicura : Magnifica impresa di Assunta Canfora che ha letteralmente travolto la francese Emilie Sonvico e si è qualificata alle semifinali dei 69 kg agli European Games 2019 (questa categoria di peso è inserita nel programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020), competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Il nostro peso welter si è resa protagonista di un incontro superlativo contro un avversario di rango che aveva già ribaltato ...

Tiro a volo - European Games : Diana Bacosi comanda le qualifiche dello Skeet femminile. Terza Chiara Cainero : Il Tiro a volo porta sempre buone notizie ai colori italiani. A Minsk infatti, dove sono iniziate le fasi di qualifica dello Skeet femminile, l’Italia piazza le sue due rappresentanti in prima e Terza posizione dopo le prime serie di sparo. Diana Bacosi con il suo quasi perfetto 74/75 guida la classifica precedendo la russa Albina Shakirova, seconda a quota 70/75, e come detto la compagna di squadra azzurra Chiara Cainero, Terza a quota ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL'ARCO : Andreoli e Boari per l'oro! Canfora in semifinale e a medaglia nella boxe - bene Bacosi e Cainero nello skeet : 14.12 ARCO – Toja Ellison (Slovenia) è medaglia d'oro, imponendosi sulla russa Natalia Avdeeva alla freccia di spareggio (10-8) dopo il 144-144 delle prime 15 14.09 boxe – Sul ring ora Manuel Cappai, che sfida il georgiano Darbaidze per un posto in semifinale 14.06 BEACH SOCCER – Nel girone A Portogallo batte Romania 8-2 14.04 boxe ...

Tiro a segno - European Games : il tedesco Reitz davanti a tutti nelle qualifiche della pistola automatica. Mazzetti e Chelli - fuori dalla finale : Altro giro, altra corsa. Non conoscono sosta le gare del Tiro a segno nel poligono di Minsk, dove è in corso la seconda edizione degli European Games. Il secondo turno delle qualifiche della pistola automatica uomini dalla distanza di 25 ha emesso i suoi verdetti su chi potrà proseguire la gara verso le medaglie e un possibile pass verso Tokyo 2020. Andiamo a vedere chi ce l’ha fatta. A guidare il gruppo ci ha pensato, come di consueto ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL'ARCO : Andreoli e Boari per l'oro! Bene Bacosi e Cainero nello skeet - out Mesiano nella boxe : 13.50 boxe – Sta per cominciare il combattimento di Canfora 13.45 boxe – Tra poco sul ring Assunta Canfora nel suo quarto di finale dei 69 kg contro la francese Emilie Sonvico. 13.41 TIRO A VOLO – Diana Bacosi e Chiara Cainero chiudono benissimo il primo giorno di qualificazioni dello skeet! 74 per l'una, 69 per l'altra, primo e ...

Boxe - European Games 2019 : Alessia Mesiano si arrende a Betrian per split decision - out ai quarti di finale : L’avventura di Alessia Mesiano agli European Games 2019 si conclude ai quarti di finale dei 57 kg, l’azzurra si è dovuta arrendere per split decision (3-2) contro la quotata olandese Jemyma Betrian al termine di un incontro particolarmente equilibrato e il cui verdetto farà certamente discutere. L’azzurra, che al primo turno aveva sconfitto di misura la turca Sati Burcu, è salita sul ring per sovvertire il pronostico della ...

Tiro a segno - European Games : Anna Korakaki è sempre d’oro nella pistola sportiva. Alla Svizzera il pass per Tokyo 2020 : Al termine di una finale emozionante, risuona l’inno greco ai Giochi Europei di Minsk. Il merito è della fuoriclasse ellenica del Tiro a segno Anna Korakaki che si è aggiudicata l’oro nel contest di pistola sportiva donne dAlla distanza di 25m, già campionessa olimpica a Rio 2016 in questa specialità. La tiratrice classe 1996 ha ingaggiato un duello con l’espertissima elvetica Heidi Diethelm Gerber, lei invece bronzo tre anni ...