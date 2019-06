ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Ia scuola sono troppo bassi, l’esame di maturità è andato male, o serve una laurea su due piedi? Moltioffrono soluzioni “chiavi in mano”, ovviamente illegali. A lanciare l’allarme sono gli specialisti di sicurezza informatica di Kaspersky, secondo cui online è facile trovare servizi “perare ie ottenere“. Maturità, gaffe e strafalcioni degli studenti. Segnalate al Fatto Quotidiano quelli più divertenti La miniera d’oro degli studenti imbroglioni è sul dark web, il mercato nero online, dove forum e siti di discutibile onestà pubblicano guide e indicazioni su come manomettere i risultati accademici. Gli studenti inconcludenti non hanno bisogno di studiare come manomettere i, a loro basta pagare chi lo sa fare. C’è persino “un ...

Noovyis : Un nuovo post (Voti scolastici gonfiati e falsi diplomi, gli hacker fanno diventare tutti secchioni, basta pagare)… - Cascavel47 : Voti scolastici gonfiati e falsi diplomi, gli hacker fanno diventare tutti secchioni, basta pagare… - IbiSicurezza : Disponibili online servizi per hackerare i voti scolastici e ottenere falsi diplomi -