Uccise donna in auto con l' ex | il giudice lo scarcera | Caduti gli indizi

(Di martedì 25 giugno 2019) Giorgia Baroncini Cadonoper i reati di omicidio volontario, tentato omicidio, violenza sessuale e stalking: resta l’omicidio stradale per il giovane che causò la morte di unaChristian Barzan è tornato in libertà. Il giovane, che lo scorso 7 giugno causò l'incidente in cui morì Giuseppina Lo Brutto, non andrà in carcere. Tutti gli indizzi di colpevolezza per i gravi reati di cui era accusato sono infatti. IlAngelo Mascolo ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere che lui stesso aveva applicato e ha disposto l’obbligo di dimora per il giovane, in relazione però non alle accuse di omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale ma per il reato di omicidio stradale. A far cambiare idea al, come riporta il Corriere, sarebbero stati l'interrogatorio di garanzia del 22enne e la memoria difensiva depositata ...

