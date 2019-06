Roma | al via la nuova stagione | cominciano le visite mediche | i primi calciatori presenti

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Comincia laper la, ai nastri di partenza dopo la rivoluzione tecnica riguardante dirigenza e allenatore. In attesa di definire le prossime mosse di mercato, i giallorossi iniziano a radunarsi per le prime. Si ricorda che, per via dei preliminari di Europa League, la compagine capitolina sarà la prima in Serie A ad andare in ritiro. Ecco la breve nota, diffusa sul sito ufficiale, relativa aipresentatisi a Villa Stuarti. “Con l’inizio dellache si avvicina, questa mattina idellasi sono recati a Villa Stuart per ledi rito. Iad arrivare sono stati Juan Jesus, Ivan Marcano, William Bianda e Alessio Riccardi. Leagli altrigiallorossi proseguiranno nel pomeriggio“.L'articolo, al via lale, i...

