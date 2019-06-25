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Roma | al via la nuova stagione | cominciano le visite mediche | i primi calciatori presenti

Roma | al via la nuova stagione | cominciano le visite mediche | i primi calciatori presenti Comincia la nuova stagione per la Roma, ai nastri di partenza dopo la rivoluzione tecnica riguardante ...

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Roma, al via la nuova stagione: cominciano le visite mediche, i primi calciatori presenti (Di martedì 25 giugno 2019) Comincia la nuova stagione per la Roma, ai nastri di partenza dopo la rivoluzione tecnica riguardante dirigenza e allenatore. In attesa di definire le prossime mosse di mercato, i giallorossi iniziano a radunarsi per le prime visite mediche. Si ricorda che, per via dei preliminari di Europa League, la compagine capitolina sarà la prima in Serie A ad andare in ritiro. Ecco la breve nota, diffusa sul sito ufficiale, relativa ai primi calciatori presentatisi a Villa Stuarti. “Con l’inizio della stagione che si avvicina, questa mattina i primi calciatori della Roma si sono recati a Villa Stuart per le visite mediche di rito. I primi ad arrivare sono stati Juan Jesus, Ivan Marcano, William Bianda e Alessio Riccardi. Le visite agli altri calciatori giallorossi proseguiranno nel pomeriggio“.L'articolo Roma, al via la nuova stagione: cominciano le visite mediche, i primi ...
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