optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Il personaggio di Jorda continua ad avanzare in The 100 6 e si rivela una delle new entry più interessanti. Il figlio di Monty e Harper è apparso per la prima volta nel finale della scorsa stagione, quando ha mostrato ae Bellamy i risultati delle ricerche dei suoi genitori: Sanctum, il nuovo pianeta su cui vivere.La sesta stagione ci ha mostrato che niente è come sembra, i buoni non sono chi dicono di essere. Dopo aver scoperto chenon è morta ma vive ancora nella mente di Josephine, perGreen, diventato un esempio morale per il nostro gruppo di eroi, a cui spesso ricorda di non cadere troppo nel lato oscuro, ladi salvataggio avrà un doppio significato.Quando il gruppo ha scoperto i metodi dei Prime per diventare immorali,era alterato perché ha finalmente capito cos'è successo a Delilah.non haun buon cuore (ereditato dai ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: La missione di Jordan in #The100 6 non sarà solo salvare Clarke: parla Shannon Kook - _diana87 : La missione di Jordan in The 100 6 non sarà solo salvare Clarke: parla Shannon Kook - OptiMagazine : La missione di Jordan in #The100 6 non sarà solo salvare Clarke: parla Shannon Kook -